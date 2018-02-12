Свалку «Малинки» готовят к расширению после выборов президента: местные жители пожаловались Путину

Жители Троицкого административного округа Москвы и Подольского района Подмосковья получили новые данные о готовящейся расконсервации мусорного полигона «Малинки» и направили открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину. В обращении подчеркивается, что на тысячи запросов в органы власти приходят лишь отписки – прояснить ситуацию до конца ни в одной инстанции не удалось, а возобновление работы свалки, которая расположена в центре новой Москвы, грозит обернуться экологической катастрофой.

«Еще раз просим Вас разобраться в вопросе с полигоном ТБО «Малинки»; дать распоряжение о проведении проектно-исследовательских работ и по их результатам о произведении рекультивации полигона ТБО «Малинки» (без дозагрузки полигона твердыми коммунальными отходами, промышленными и строительными отходами)», – говорится в письме встревоженных местных жителей к главе государства.

Жители также просят Путина запретить в округе строительство заводов, предприятий по термической обработке отходов, просят «высадки леса на прилегающих к полигону территориях», а затем – и на рекультивированных землях.

По словам авторов обращения, имеющиеся документы «указывают на массу нарушений, которыми сопровождается расширение полигона». В частности, без проведения общественных слушаний был изменен вид разрешенного использования земель, вырублен лесной массив, который ранее являлся особо охраняемой зеленой территорией. Вопреки сведениям «об утечке фильтрата и заражении более 40 га площади», полигон получил положительное заключение на строительство опытно-экспериментальной площадки по обработке, отбору вторичных материальных ресурсов, захоронению и утилизации твердых коммунальных отходов.

При этом до сих пор не изучено его негативное влияние на окружающую среду, не определен способ, программа и сроки рекультивации, а информация об экологическом мониторинге «недоступна, а организация общественного экологического контроля тормозится».

Жители прилегающих к свалке районов делают выводы о планах по расширению полигона и строительству завода по термической обработке отходов. На это, по их мнению, указывают электрические мощности, строительство дополнительного съезда с ЦКАД и модернизация объектов обслуживания полигона. Авторы письма подчеркивают, что «сокрытие информации о полигоне, неясности в ответах, отказы в выдаче запрошенных документов – следствие нарушений законодательства, а также конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии».

Что касается распоряжения правительства Москвы № 727-РП от 19 декабря 2017 года о консервации полигона на неопределенный срок, то, по оценке авторов письма, этот документ не исключает введение полигона в эксплуатацию любой момент – как только пройдут выборы.

В обращении также отмечается, что план закупок «Объединенной энергетической компанией» почти на 331 млн рублей для обслуживания ТБО «Малинки» предусматривает проект подвода «очень больших электрических мощностей, явно превышающих необходимые для проведения комплекса мероприятий по устранению негативного влияния полигона».

«Таким образом, у нас нет гарантий, что полигон ТБО «Малинки» не расконсервируют, как только в нем возникнет потребность, а также, что не будет построен мусоросжигательный завод или завод по иной термической обработке отходов», – заявляют жители новой Москвы и Подмосковья.

Подобная тревожная ситуация, подчеркивается в письме, «повышает риск социальной напряженности в регионе, а провальная политика государства в области обращения с отходами только усугубляет ситуацию и заводит ее в тупик».

Противники полигона уже неоднократно выходили на митинги и пикеты и предполагают, что теперь им «придется повторить» протесты, так как это «единственный способ привлечь внимание властей».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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