Мутации и онкология: московский регион рискует стать вторым «Чернобылем»

Строительство в Подмосковье мусоросжигательных заводов, которые лоббирует администрация Московской области и госкорпорация «Ростех», ведет к тому, что столичный регион превратится в «Чернобыль-2» со всеми вытекающими мутационными последствиями для населения. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявила эксперт по экологическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елена Есина.

Эколог обратила внимание, что в Московской области сейчас большая проблема с реализацией территориальной схемы по обращению с отходами, так как она была разработана с нарушениями.

«В 89-м федеральном законе «Об отходах производства и потребления» была очень четко прописана иерархия обращения с отходами. На первом месте у нас стоит именно технология, связанная с переработкой. Дальше – с утилизацией, и на последнем месте – технологии по мусоросжиганию. Но при разработке этой схемы, структуры близкие к администрации Московской области и Минстрою России, которые лоббируют эту тему (мусоросжигания) вместе с «Ростехом», были включены 4 мусоросжигательных завода», – сказала Есина.

«После того, как острая тема мусоросжигания дошла до президента, он сказал, что нужно рассматривать альтернативную технологию. Есть поручения, есть федеральный закон, но Московская область все равно продолжает упорно лоббировать мусоросжигательные заводы», – отметила эколог.

При этом Есина подчеркнула, что заводы, которые планируется разместить в Подмосковье, предполагают использование «устаревшей японской технологии», рассчитанной на «селективный мусор», что совершенно не подходит для России, где слабо развита система раздельного сбора мусора. «В Японии 32 вида раздельного сбора. То, что предлагают в Москве – выбирать 4 компонента, в лучшем случае, остальное – сжигать», – пояснила эксперт.

«При этом, если мы построим эти заводы, у нас Московская область будет как Чернобыльская. Потому что фильтры не обеспечивают очистку от бифенилов (полихлорированные бифенилы – ПХБ – относятся к группе стойких органических загрязнителей из-за их высокой опасности для окружающей среды и здоровья населения) – это самый страшный канцероген, который влияет не только на нынешнее поколение. Он встраивается в геном и далее приводит к врожденным уродствам», – констатировала Есина.

Вместе с тем она обратила внимание, что сторонники мусоросжигания часто пытаются успокоить людей, заявляя о том, что при технологии высокотемпературного сжигания и идет разложение бифенилов. «Но они забывают сказать о том, что после охлаждении бифенил имеет свойство опять соединяться. А попадая в организм, он вызывает очень серьезные онкологические заболевания», – подчеркнула Есина.

Одновременно она напомнила, что, ссылаясь на «удачные» примеры функционирования мусоросжигательных заводов в центре крупных городов в Европе, в том числе, в Париже, лоббисты также «забывают» упомянуть о статистике онокозаболеваний в этих городах.

В этой связи Есина отметила, что политика столичных властей в отношении обращения с отходами в новой Москве ничем не отличается от подмосковной политики и уже заложила очаг «социальной напряженности». «В одном месте три крупных очага социальной напряженности: полигон «Малинки», мусоросжигательный завод и кладбище», – сказала она.

С ее точки зрения, недавнее заявление мэра столицы Сергея Собянина о консервации полигона не должны усыплять бдительность местных жителей, которые за три месяца борьбы против открытия и увеличения площади «Малинок» смогли добиться существенных успехов и привлекли внимание общественности к проблеме.

«Если на существующем полигоне не проводятся никакие проектные работы – это консервация. Он будет резервом, но в любой момент всё может возобновиться», – пояснила Есина и добавила, что по сути это похоже на консервацию предприятия.

По ее мнению, местным жителям нужно добиваться именно рекультивации полигона. «Есть проектные процедуры по рекультивации: по сбору свального газа, свальных вод, уборке или нейтрализации того верхнего слоя, который накопился. Расслабляться не стоит. Жители должны отстаивать свои конституционные права на благоприятную окружающую среду всеми доступными способами», – заключила она.

Как ранее сообщал «Новый День», в сентябре стало известно о планах московского правительства расширить ТБО «Малинки». На эти цели в бюджете Москвы заложено 5,4 млрд рублей. Местные жители выступили категорически против и заявили, что общественные слушания на эту тему не проводились.

12 декабря Собянин заявил, что полигон «Малинки» будет законсервирован, однако не расшифровал, что именно предполагается сделать. Активисты «Стоп Малинки» восприняли эти слова как неудачную попытку «воздействовать на впечатлительных девиц» и расколоть протестное движение.

Отметим, что в начале декабря стало известно, что жители новой Москвы столкнутся еще с одним малоприятным соседством. Вблизи поселения Щаповское, деревни Овечкино, Троицкого округа планируется построить мемориальный комплекс и крематорий «Белые березки». Предполагается, что его площадь составит около 580 гектаров. На его строительство из бюджета выделено 2 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

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