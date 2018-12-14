Жителям Москвы угрожает «химический СПИД»

В Москве, как минимум, 2 млн человек оказались под угрозой заражения «химическим СПИДом» от выбросов мусоросжигательного завода (МСЗ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня группа общественников «STOP-выброс» презентовала результаты исследования грунта, которые доказывают, что практически весь юго-восток российской столицы подвергается массированной химической атаке, и потребовала срочного закрытия работающего там МСЗ-4.

Как отметила активистка экологического движения Виктория Копейкина, общественники вынуждены были провести «первый народный анализ почв» на юго-востоке Москвы, где находится мусоросжигательный завод №4, вызывающий нарекания местных жителей, несмотря на официальные заявления о безопасности предприятия.

«Этот завод оказывает воздействие практически на 2 млн человек. Он сжигает около 270 тысяч тонн отходов ежегодно – это твердые бытовые отходы Москвы. У жителей все годы возникала масса вопросов к его деятельности. Необходимо было провести независимую оценку того, что происходит вокруг завода, поэтому мы объявили сбор средств на проведение независимой оценки грунта в трех точках», – сообщила Копейкина.

В результате удалось собрать 150 тысяч рублей. «10 октября был проведён забор грунта в трех точках – это район Некрасовка, непосредственной близости от МЗС-4, микрорайоне Кожухово и Салтыковский лес – это Балашиха. Исследования проводились в лаборатории аналитической токсикологии Института проблем эволюции и экологии РАН», – сообщила Копейкина.

Она также уточнила, что анализ проводился на наличие в почве диоксинов, фенолов (вещество с ядовитыми парами), бензапирена (канцерогенное вещество 1 класса опасности, оказывает мутагенное действие), полихлорбифенилов (являются мощными факторами подавления иммунитета, называются «химическим» СПИДом, могут в процессе ряда последовательных реакций образовывать диоксины) и тяжелых металлов.

«Особе внимание хотелось бы обратить на диоксины. Загрязнение именно этими веществами, которые являются, по сути, химическим СПИДом, не имеют порога воздействия. Любая их концентрация может быть опасна как для человека, так и для окружающей среды», – сказала Копейкина.

В результате анализа почвы выяснилось, что в Некрасове загрязнение диоксином «в эквиваленте токсичности» составляет 24,9нгкг (нанограммкг) при допустимой концентрации в 50 нгкг. «Данный норматив не превышает значение для жилых зон, которое было недавно принято в России, но в 8 раз превосходит показатели для жилых зон по Москве, которые составляют 3,1 нг/кг – по данным официального исследования, которое проводилось в Москве 2013 году. Нами исследовались также полихлорбифенилы, очень опасные загрязнители, экотоксиканты, которые запрещены стокгольмской конвенцией, к которой Россия присоединилась. Если суммировать данные вещества с диоксинами, в результате мы получаем цифру, которая составляет 71,2нгкг загрязнение. Что превосходит допустимый предел на 20 с лишним пунктов», – подчеркнула Копейкина.

По ее словам, результаты исследования показали, что Некрасовка – «опасная территория для проживания людей, где ни в коем случае нельзя заниматься сельским хозяйством».

«Но дело в том, что если мы посмотри на территорию, которая расположена от 800 до 3700 метров, то мы увидим, что там находятся многочисленные садовые товарищества, где выращиваются овощи, фрукты, также люди занимаются животноводством. Для земель подобного рода, норматив 5нгкг, в Некрасовке почти 25нгкг. Эти территории не могут быть пригодны для данного рода деятельности», – подчеркнула Копейкина.

При этом активистка «STOP-Выброс» обратила внимание, что до сих пор не удается выяснить, на основе чего высчитывались официальные цифры «допустимых концентраций» веществ. «Нет никаких официально опубликованных данных о том, на каком основании эти ориентировочно-допустимые концентрации были приняты, с учетом того, что сами диоксины являются аккумулируемыми ядами и убивают все живое вокруг», – возмутилась Копейкина.

Пресс-секретарь российского подразделения «Гринпис» Евгений Усов со своей стороны сравнил влияние диоксинов на человека с радиацией. «Радиация практически не имеет безопасного порога и любое влияние может вызвать негативный эффект. Распространяются они не на один километр и не на два, а на десятки километров, значит – зона поражения завода, примерно 15 км. Все люди в этой зоне будут находиться в зоне повышенного риска», – подчеркнул он.

При этом Усов отметил, что очень сложно оценить санитарно-защитную зону вокруг МСЗ-4, которая сейчас якобы составляет 1000 метров. «Тут много лукавства, они могут разлетаться гораздо дальше по отношению к объекту. Если ты стоишь под трубой, то, по идее, на тебя диоксины не падают, а в 5-10 км, это все это будет. Потом – диоксины устойчивые, они плохо разлагаются, накапливаются, и куда они могут улететь, никто не знает», – сказал он.

Доктор технических наук, профессор НИУ «МЭИ» Игорь Мазурин также обратил внимание на опасность диоксинов, которые образуются при сжигании мусора, и напомнил, что Европа в итоге отказалась от такой технологии утилизации.

«Диоксины – через молоко матери передаются детям, а они, кроме того, что являются канцерогенами, еще и меняют генетический код человека – с этими веществами шутить опасно. Неспроста Европа в 2017 году отказалась от направления мусоросжигания», – сказал он.

По словам Копейкиной, активисты «STOP-Выброс» решили выдвинуть власти и администрации МСЗ-4 16 требований. «Полученные данные заставляют нас потребовать раскрыть все имеющиеся данные о воздействии завода, которые были собраны за годы его работы. Мы также требуем от руководства города, от надзорных органов, провести комплексное обследование зоне влияния мусоросжигательного завода на все возможные проблемы, которые могут вызывать воздействие диоксинов, в том числе, это забор грудного молодка у кормящих матерей», – сказала она.

Еще одним требованием стал запрет на продажу продуктов сельского хозяйства и животноводства, «которые возделываются на территории, находящихся недалеко от точек забора». «В течение года мы требуем закрыть МСЗ-4», – подчеркнула Копейкина.

Между тем, не обнадеживающе прозвучали слова депутата Совета депутатов муниципального округа Некрасовка Дмитрия Шувалова. «Самая главная проблема в том, что московские власти «покрывают» объекты. На тех мероприятиях, которые ими проводятся, утверждается, что проблем нет, что нас самом деле не пахнет, что источниками вони являются областные объекты – полигон «Кучино», левые заводики…поэтому с их точки зрения, никакой проблемы с московскими предприятиями нет», – сказал он.

Как сообщал ранее «Новый День», несмотря на все официальные заверения о безопасности мусоросжигательных заводов, статистика заболеваемости населения, которое проживает вблизи таких «безопасных» объектов, повергает в шок.

По данным московской городской поликлиники №66, (документ есть в распоряжении редакции), жители Косино-Ухтомского района, который находится в 5-6 км от мусоросжигательного завода №4 ГУП, за последние 5 лет в четыре раза чаще стали страдать онкологическими заболеваниями: в 2012 году было зафиксировано 112 случаев, а в 2016-м – 471.

Стоит отметить, что в ближайшее время в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода – в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах. Инвестирует стройку небезызвестная компания «РТ-Инвест», структура которой стала оператором системы «Платон», вызвавшей массовый протест, а подрядчиком строительства МСЗ выступила компания «Трест Гидромонтаж», принадлежащая «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга.

В этом году МСЗ-4 перешел под управление оператора переработки мусора ООО «Хартия», который на 60% принадлежит сыну генпрокурора России Игорю Чайке. До этого предприятия эксплуатировал государственный «Экотехпром».

Москва, Мария Вяткина

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