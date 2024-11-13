Россия вдвое сократила парниковые выбросы с 1990 года

Россия продолжает идти к декарбонизации. С 1990 года выбросы парниковых газов снизились более чем в два раза. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство РФ планирует выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, передает «Интерфакс». В настоящее время упор делается на повышение энергетической эффективности, развитие электротранспорта, внедрение современных решений в сельское и лесное хозяйства.

«В России уже 85% энергобаланса приходятся на «чистую», низкоэмиссионную генерацию. Это в первую очередь газовая, атомная энергетика, из возобновляемых источников», – сказал Мишустин на 29-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Тем временем, в России разрабатываются собственные технологии и наращиваются производственные мощности для декарбонизации отраслей. «У нас расположена пятая часть глобальных лесных ресурсов. Объем поглощений превышает один миллиард тонн эквивалента углекислого газа в год», – указал премьер.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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