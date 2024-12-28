В Керченском проливе очищены от мазута все выявленные участки загрязнения

После крушения танкеров в акватории Керченского пролива очищены все обнаруженные участки загрязнения, повторных загрязнений не выявлено. Об этом сообщает Минтранс РФ.

По информации ведомства, с момента аварии танкеров «Волгонефть» судами «Морспасслужбы» обследовано более 380,3 кв. км акватории, очищено 29,4 тыс. кв. м.

Специалисты продолжают вести круглосуточный мониторинг морской поверхности, в том числе анализируя снимки со спутников.

Что касается загрязнения береговой полосы, за сутки новые пятна мазута обнаружены в районе реки Анапки, где их удалили ручным способом. «Также здесь установили дополнительные боновые заграждения, чтобы нефтепродукты не попали в устье реки», – рассказали в Минтрансе. Специалисты, волонтеры и спасатели продолжают очистку пляжа.

Также сообщается, что в Новороссийске протестирована установка для откачки нефтепродуктов. Оборудование готово к работе и в ближайшие дни его доставят к месту аварии.

Утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По предварительным оценкам, в море попало порядка 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Темрюкского района и Анапы. Выбросы мазута на берег зафиксированы и в Крыму, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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