Мазут продолжает вытекать из затонувшего танкера и плыть к пляжам Кубани

Из танкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе, продолжает вытекать мазут – об этом говорят данные спутникового мониторинга. Сильный ветер гонит полосу загрязнения в сторону побережья Краснодарского края. Об этом сообщил завотделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный.

«Из части судна, которое остается на месте аварии, продолжает вытекать (мазут). Мы видим (на снимках со спутника) полосу», – сказал специалист в комментарии ТАСС. По его словам, пятно из нефтепродуктов из-за сильного ветра распространяется на восток, то есть в сторону побережья Кубани.

Станичный затруднился оценить, какой объем мазута уже вытек, и масштаб распространения мазутного пятна. Этому мешают сложные погодные условия

Ранее сообщалось, что территория загрязненных нефтепродуктами пляжей в Анапе и Темрюкском районе Кубани выросла с 35 до 49 километров. По последним данным МЧС России, в очистке береговой линии от мазута задействованы 2700 спасателей. Мэрия Анапы сообщала, что на месте ЧС работают более 4 тыс. волонтеров. Сотрудниками МЧС и волонтерами очищено от мазута более 8 км черноморского побережья. «Собрано почти 67 тонн нефтепродуктов. Всего с начала работ – порядка 80 тонн», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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