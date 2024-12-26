Режим ЧС федерального уровня объявят из-за разлива мазута на Кубани

Из-за разлива мазута на побережье в Краснодарском крае и Крыму после крушения танкеров в Керченском проливе будет введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24». Сейчас на Кубани действует региональный режим ЧС, объявленный главой региона 25 декабря из-за непрекращающегося выноса мазута на береговую полосу Анапы и Темрюкского района.

По словам Аксенова, ситуация обсуждалась накануне, по решению президента РФ Владимира Путина ей будет присвоен статус федеральной ЧС.

Глава МЧС РФ Александр Куренков соберет комиссию по ЧС, на которой и будет принято такое решение, добавил руководитель Крыма. Аксенов также отметил, что на устранение последствий разлива нефтепродуктов будут выделены федеральные средства.

Куренков сегодня прибыл в Анапу для проверки организации и проведения работ по очистке побережья. В Анапе министр проведет заседание правительственной комиссии, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в настоящее время работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом песка и грунта ведутся на пяти участках общей протяженностью 54 км. На месте работают более 4,3 тыс. человек и свыше 400 единиц техники. Всего с начала работ собрано и вывезено свыше 23,5 тыс. тонн загрязненного грунта.

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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