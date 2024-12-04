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Арктика растает через 20 лет, независимо от уровня парниковых выбросов

Ученые смоделировали темпы таяния льдов Арктики и пришли к выводу, что это случится через 20 лет, независимо от того, изменятся ли выбросы парниковых газов или нет. Но были и варианты, где арктические льды растают уже к 2027 году.

Специалисты из университета Колорадо и Гетеборгского университета использовали 300 компьютерных симуляций, чтобы предсказать, когда Арктика полностью очистится ото льда. В большинстве случаев первый день без льда гарантированно наступит в течение 9-20 лет, передает Daily Mail.

Девять из 300 симуляций показали, что день освобождения Арктики ото льда может наступить намного раньше – уже через три года. Условия для этого может создать повторяющаяся теплая осень, за которой следует мягкая арктическая зима.

В этом году, по словам климатологов, минимальная протяженность морского льда в Арктике была одной из самых низких за всю историю наблюдений, а октябрь 2024 года стал вторым самым жарким октябрем, уступив первенство только 2023 году.

Таяние арктических льдов не приведет к значительному повышению уровня мирового океана, но сильно повлияет на экосистему. После оттаивания Арктики вода прогреется сильнее, начнут таять ледники на суше, и это уже приведет к повышению уровня моря. Изменится и климат Земли, в числе последствий – ураганы, наводнения, засухи, распространение инфекционных заболеваний, нехватка воды и продовольствия.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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