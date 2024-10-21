Ученые изучат все живые организмы Арктики и соберут по ним банк данных

В России стартовал проект по изучению геномов живых организмов Арктики «Тысяча арктических геномов». Ученым предстоит создать генетические банки данных и произвести полногеномное секвенирование арктических обитателей, чтобы оценить биоразнообразие и использовать полученные данные для его сохранения, сообщают «Ведомости».

Основная работа запущенной осенью 2024 года инициативы по изучению геномов живых организмов Арктики «Тысяча арктических геномов» планируется в 2025 году и будет продолжаться три следующих года. Проект совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и ООО «Биотек кампус» реализует компания «Роснефть».

В рамках программы за последние 10 лет проведено уже более 50 научных экспедиций.

Новый проект призван создать генетический банк данных порядка тысячи разнообразных живых организмов, населяющих Арктику.

Как рассказал профессор кафедры молекулярной биологии биологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ), координатор научного совета проекта по исследованию геномов арктических организмов Петр Каменский, это не только птицы, рыбы, млекопитающие и другие крупные организмы, но и беспозвоночные животные, например черви, моллюски, ракообразные, и даже микроорганизмы. Предполагается, что благодаря исследованию ученые смогут получить полногеномные последовательности как минимум 100 видов арктических животных, уточнил заведующий геномной лабораторией «Биотек кампус» Евгений Климук (лаборатория принимает участие в проекте).

Напомним, что Арктика – стратегически важный для РФ регион, поэтому поставлена задача сохранить на этой территории биоразнообразие, рассказал Климук. Сбор генетической информации позволит ученым исследовать эволюцию животных, изучить их особенности, а также степень антропогенного влияния на экосистемы.

Как отметила заведующая лабораторией эволюционной геномики и палеогеномики Зоологического института Российской академии наук Наталья Абрамсон, Арктический регион очень уязвим, поскольку он подвергается как сильному антропогенному воздействию, так и серьезным климатическим колебаниям из-за потепления и таяния льдов. Все это влечет негативные последствия как для автохтонной арктической фауны, так и для человека, считает ученый. «Но прежде чем что-то охранять и говорить об устойчивом развитии, необходимо по крайней мере провести инвентаризацию фауны, а в отношении многих групп беспозвоночных здесь большие пробелы, – сказала Абрамсон. – Генетические исследования в инвентаризации фауны и описания биоразнообразия – ключевой инструмент».

Анализ геномных данных позволяет понять механизмы эволюции видов и развития адаптаций к суровым условиям Арктики, оценить уровень благополучия популяций, расширить понимание того, как функционирует тот или иной организм, пояснил Каменский. «Кроме того, геномная информация может оказаться критически важной при попытке восстановить вымирающие виды в будущем», – отметил ученый.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube