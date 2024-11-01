В русской Арктике исчез остров

В районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое ранее называлось остров Месяцева. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества.

По состоянию на 19 августа 2015 года площадь острова Месяцева составляла около 53 га, 12 августа 2024 года на снимке был зафиксирован маленький ледяной островок размером 3 га. Еще через месяц, 13 сентября 2024 года, остров окончательно исчез со снимков.

«Мы следили за ним в 2020-2022 годах. Теперь остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт», – пояснил доцента МАИ, кандидата технических наук Алексея Кучейко.

По данным спутниковой съемки, остров Месяцева образовался из одноименного полуострова в результате таяния ледника на острове Ева-Лив еще до 1995 года. Этот факт подтвердила в 2018 году экспедиция проекта «Архипелаги Арктики», а в 2021 году – сотрудники национального парка «Русская Арктика».

Исчезновение острова обнаружилось в процессе выполнения практического задания студентов МАИ по расчету изменения площадей по разновременной паре спутниковых снимков, целью которого являлось изучение последствий климатических изменений в Арктической зоне России на протяжении последних лет.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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