Белые медведи в Арктике лысеют и болеют из-за изменений климата

Поражения кожи, язвы, выпадение шерсти и болезненные скопления льда впервые наблюдаются на лапах некоторых белых медведей, обитающих в самой северной части Арктики. Ученые отмечают, что это – последствия изменения климата на Земле.

Как говорит исследование, опубликованное в журнале Ecology Кристин Лайдре из Вашингтонского университета в сотрудничестве с канадским ветеринаром Стивеном Аткинсоном, в период с 2012 по 2022 год ученые наблюдали за двумя популяциями белых медведей, обитающими выше 70 градусов северной широты. В популяции, живущей в бассейне Кейн, между Канадой и Гренландией, у 31 экземпляра из 61 наблюдались признаки повреждений, связанных со льдом, такие как: участки безволосой кожи, порезы или шрамы.

Во второй популяции медведей, обитающей в восточной Гренландии, 15 из 124 медведей получили аналогичные травмы .

Кроме того, у двух гренландских медведей, замеченных в двух разных местах в 2022 году, к их лапам приросли огромные глыбы льда . «Я никогда раньше этого не видел, – говорит Лайдре. – Два наиболее пострадавших медведя не могли бегать, они даже не могли спокойно ходить. Нам пришлось усыпить их, и мы очень осторожно удаляли ледяные шарики: кусочки не просто застревали в шерсти, они, фактически, прилипали к коже и было видно, что при ощупывании лап медведи чувствовали боль».

Исследователи изучают эти две популяции белых медведей с 1990-х годов, но до сих пор никогда не наблюдали подобных поражений. Из анализа научной литературы и сравнения с местными охотниками выяснилось, что это явление недавнего времени.

«Мы видели подобные ледяные поражения у отдельных белых медведей, – добавляет Лайдре, – но я бы с осторожностью делал какие-либо выводы о том, как это может повлиять на них на уровне популяции. Мы на самом деле не знаем».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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