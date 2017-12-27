Глава «Ростеха» встал на защиту мусоросжигательных заводов: обещает, как в Швейцарии...

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил планы построить четыре мусоросжигательных завода в Московской области. При этом в интервью газете «Коммерсантъ» он отметил, что борьба с мусором этим не ограничится, несмотря на протесты местных жителей. По его оценке, Подмосковью нужны еще четыре таких же предприятия.

Чемезов подчеркнул, что в целом по России ежегодно вырабатывается более 60 млн тонн мусора. Уничтожается и перерабатывается всего около 10%, все остальное закапывается.

«По этому показателю мы находимся где-то на уровне африканских государств. А, например, Швейцария ни грамма не закапывает в землю, они все перерабатывают, а все, что невозможно переработать, сжигают. Вот эти мусоросжигательные заводы, которые в Швейцарии создали с помощью швейцарско-японских технологий, мы и взяли за основу», – сказал глава «Ростеха».

Чемезов заверил, что после анализа влияния на экологию был сделан вывод, что «эти технологии самые качественные, дают минимальный выброс в атмосферу. На уровне выхлопов от современного автомобиля».

Вместе с тем глава «Ростеха» высказал сомнение по поводу объективности подхода «некоторых так называемых борцов за экологию, особенно зарубежных». «Они предпочли бы, чтобы мы продолжали закапывать мусор в землю, нежели поддержать проект, который нацелен на изменение ситуации в стране. Люди будут продолжать дышать, пить воду, которая течет рядом с этими свалками. Это их не интересует», – сказал он.

В то же время Чемезов согласился, что «идеальная картина мира – раздельный сбор и 100% переработка». «Но эти мечты разбиваются о реалии нашего мира. Только подумайте, кроме четырех различных ящиков во дворе нужно иметь четыре корзины у вас в доме. А если девять человек дисциплинированно разделят стекло и пластик, а десятый скинет в общий бак пищевые отходы – все насмарку. Чтобы приучить наш народ к раздельному сбору мусора, нужны десятилетия», – считает глава «Ростеха».

Он также добавил, что самое наибольшее сосредоточение мусора вокруг Москвы. «Столичный регион вырабатывает где-то одну шестую часть всего мусора по нашей стране, примерно 11 млн тонн ежегодно. Чтобы уничтожить мусор полностью, нужно построить в области еще минимум четыре завода – и тогда мы приблизимся к нулевому захоронению», – сказал Чемезов.

Как сообщал «Новый День», согласно утвержденным планам первые четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье будут построены в Воскресенском, Ногинском, Солнечногорском районах и Наро-Фоминском городском округе. В Минэкологии Подмосковья признавали, что процесс утверждения проектов проходит с большими сложностями – местные жители выступают категорически против такого соседства.

Вместе с тем, несмотря на все заверения о безопасности мусоросжигательных заводов, статистика заболеваемости населения, которое проживает вблизи таких «безопасных» объектов, повергает в шок. По данным московской городской поликлиники №66, (документ есть в распоряжении редакции), жители Косино-Ухтомского района, который находится в 5-6 км от Мусоросжигательного завода №4 ГУП «Экотехпром», который сейчас переходит под управление структур сына Генпрокурора России Игоря Чайки, за последние 5 лет в четыре раза чаще стали страдать онкологическими заболеваниями: в 2012 году было зафиксировано 112 случаев, а в 2016-м – 471.

При этом резкий скачок заболеваемости – почти в два раза – наблюдался в 2013 году. Тогда же резко увеличилось число местных жителей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями – с 13577 до 14243 человек. Кроме этого, значительно увеличилось количество больных респираторными заболеваниями – с 22406 до 28778 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.12.17

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