«Сплошного загрязнения нет»: глава МЧС не стал ставить под вопрос пляжный сезон на Кубани

Глава МЧС РФ Александр Куренков убежден, что проблему загрязнения мазутом побережья Черного моря в Краснодарском крае можно решить в ближайшее время. Своим оптимистическим настроем он поделился с журналистами в ходе рабочей поездки в зону ликвидации ЧС – в Темрюкский район и Анапу.

«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время», – сказал министр представителям СМИ. Слова Куренкова приводит ТАСС.

Как отметил Куренков, все работы на пляжной территории в настоящее время ведутся и будут продолжаться. Также, по его словам, работы будут проводиться со стороны моря работы, чтобы «было как можно меньше выбросов на территории пляжей».

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что предприятия, занимающиеся утилизацией загрязненного нефтепродуктами песка, работают в ежедневном режиме на предельной мощности, но для переработки прогнозируемого объема загрязненного грунта – до 200 тонн – им потребуется много времени. В связи с этим, подчеркнул он, требуется привлечение федеральных ресурсов в решении этого вопроса.

Глава региона также сообщил, что сейчас идет повторная очистка пляжей. После того, как нагонной воной накрыло песок, идет отлив и открывает пятна мазута, которые были скрыты, пояснил Кондратьев.

«Идет постоянная очистка 55 километров, но это не сплошная территория, а фрагментарные участки. Благодаря постоянной работе берег стал гораздо чище», – заверил он.

Утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По предварительным оценкам, в море попало порядка 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Темрюкского района и Анапы. Выбросы мазута на берег зафиксированы и в Крыму, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

Накануне председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП, научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян предупредил, что Кубань рискует минимум на один туристический сезон утратить возможность использования курортов, пляжи которых оказались загрязнены мазутом. Эксперт усомнился в словах оптимистов, которые верят, что с весны «всё будет в полном порядке».

Анапа, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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