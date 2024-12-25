Кубань рискует потерять минимум один курортный сезон из-за разлива мазута

Кубань может минимум на один туристический сезон утратить возможность использования курортов, пляжи которых оказались загрязнены мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом заявил председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП, научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян.

«Трудно оценить сейчас, какие потери для сектора рекреационного, у нас мест с теплым пляжем не так много в стране. Едва ли ни одно из основных выбывает, и очень трудно сейчас сказать, на сколько: то ли на один сезон», – приводит слова эксперта ТАСС.

Эксперт усомнился в словах оптимистов, которые верят, что с весны «всё будет в полном порядке».

«Очень большие сомнения по этому поводу. Всё это совершенно остается неисследованным», – отметил он.

Ранее сегодня власти Краснодарского края ввели режим ЧС краевого масштаба из-за непрекращающегося выноса мазута на побережье Анапы и Темрюкского района. Тем временем, по информации экстренных служб, мазутные пятна достигли Новороссийска.

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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