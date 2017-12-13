«Подсобка» для Собянина: жители новой Москвы стали заложниками столичной мэрии

Территория новой Москвы, насильно присоединенная к «старой» столице, оказалась «подсобкой» для чиновников мэрии во главе с Сергеем Собяниным: власти используют ее для того, чтобы складировать там мусор и строить кладбища. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин.

Политик обратил внимание, что власть откровенно обманула жителей новой Москвы, расширив полигон твердых бытовых отходов «Малинки» под видом рекультивации с 8 до 64 гектаров.

«Ко мне уже приходила инициативная группа (местных жителей, выступающих против восстановления полигона), мы с ними разработали план действий. Я написал по поводу «Малинок» письмо в прокуратуру, ответом было: мы не знаем, что с вашим полигоном, но рядом мы еще сделаем самое большое в Европе кладбище. Такая вот реакция на проблему мусора», – сказал Митрохин.

В этой связи он отметил, что ситуация с полигоном и кладбищем – очередное доказательство того, что власть относится к новой Москве как к колонии. «Недопустимо относиться к новой Москве как колонии старой Москвы – строить там мусорные полигоны, кладбища… это не подсобка», – подчеркнул он.

Одновременно политик обратил внимание, что обострение мусорной проблемы в столичном регионе произошло после заявлений президента РФ Владимира Путина, который приказал закрыть балашихинский полигон «Кучино».

«Из Балашихи повезли (отходы) в другие места. Это такое решение проблемы в нашем государстве. Мы сделаем вам хорошо, но другим от этого будет плохо», – пояснил он.

С точки зрения Митрохина, страна сейчас нуждается в комплексном решении проблемы свалок, а точечное закрытие полигонов не может улучить экологическую ситуацию.

«Должны быть определены места строительства мусороперерабатывающих заводов. Мусоросжигательные заводы недопустимы – они экологически вредные. Места для мусороперерабатывающих заводов должны определяться таким образом, чтобы они были удалены от населенных пунктов – таких мест очень много в России. В это надо вкладывать деньги государства, потому что ни один инвестор в это не вложит. Они (инвесторы) вкладывают только в быструю оборачиваемость их капиталов. Они могут соучаствовать, но это должна быть государственная программа», – подчеркнул Митрохин.

При этом лидер московского «Яблока» выразил уверенность, что для реализации программы по переработке отходов необходимо в первую очередь срочно вводить систему раздельного сбора мусора.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в сентябре стало известно о планах московского правительства расширить ТБО «Малинки». На эти цели в бюджете Москвы заложено 5,4 млрд рублей. Местные жители выступили категорически против и заявили, что общественные слушания на эту тему не проводились.

Отметим, что в начале декабря стало известно, что жители ТиНАО столкнутся еще с одним малоприятным соседством. Вблизи поселения Щаповское, деревни Овечкино, Троицкого округа планируется построить мемориальный комплекс и крематорий «Белые березки». Предполагается, что его площадь составит около 580 гектар. На его строительство из бюджета выделено 2 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

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