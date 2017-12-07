Весной-2018 в московском регионе реален мусорный коллапс

Весной будущего года в московском регионе возможен мусорный коллапс. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщил глава партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин. По его словам, столичные власти накануне президентских выборов опасаются протестов населения, но одновременно с потеплением проблема может всплыть в прямом смысле слова.

Столичные власти, зная, в каком катастрофическом состоянии находятся подмосковные мусорные полигоны, куда выгружаются отходы из российской столицы, подготовились: под видом рекультивации проведены все необходимые работы, чтобы после президентских выборов 2018 года ввести в эксплуатацию обновленный полигон «Малинки» площадью 64 гектара под Троицком.

«Полигон будет запущен, насколько я понимаю. Он готов к эксплуатации. Там смешная история. Юридически полигон проходит сейчас стадию рекультивации – это 8 га земли, находящееся недалеко от Троицка, к которой зачем-то присоединили еще территорию. Формальное основание – убрать фильтрат», – сказал лидер «Альянса зеленых».

Он подчеркнул, что согласно документации и фото, которые он видел, это «100% полигон, причем очень современный».

«В него под видом рекультивации московским правительством вложено примерно 5 млрд рублей. Там будет технологическая возможность утилизировать все вилы отходов. Там есть мусоросжигательные установки», – добавил Закондырин.

Вместе с тем он обратил внимание, что после резонанса, который был вызван обновлением «Малинок», было принято два решения.

«Первое – сейчас его (полигон) не открывать, а сделать это после президентских выборов, чтоб не злить население. Второе – они готовы обсуждать режим его эксплуатации с точки зрения логистики, чтоб не ездили через Калужскую трассу, которая и так перегружена. Граждане категорически с этим не согласны», – пояснил политик.

Такие открыто наглые действия столичного правительства, которое самовольно открывает полигон и пытается запутать местных жителей, по мнению Закондытина, стали следствием мусорного коллапса.

«Весной он (коллапс) окончательно произойдет в практическом смысле – это точно вам говорю. Это не связано с выборами. Это связано с погодными условиями – потеплеет и это все поплывет. Вторая вещь – Москве реально некуда возить мусор, необходимо вводить мощности для города, которому нужно куда-то складывать свои отходы. Но это не означает, что должны пострадать десятки тысяч людей», – сказал он.

При этом он выразил уверенность, что столичные власти должны были пойти на контакт с местными жителями и представителями инициативных групп, объяснить им свои действия, выслушать их доводы. Закондырин напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин этого до сих пор не сделал.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в сентябре стало известно о планах московского правительства расширить ТБО «Малинки». На эти цели в бюджете Москвы заложено 5,4 млрд рублей. Местные жители выступили категорически против и заявили, что общественные слушания на эту тему не проводились.

В октябре-ноябре состоялись пикеты и митинг в Троицке, прошли слушания в Общественной палате РФ, активисты встретились с представителями СПЧ. Под обращением в органы исполнительной и законодательной власти оставили свои подписи около 50 тысяч человек, документ передан в приемную президента России 28 ноября.

9 декабря с 13:00 до 14:30 в подмосковном Подольске, который также столкнется с экологическими проблемами в случае открытия полигона, пройдет санкционированный митинг на 900 человек.

Отметим, что в начале декабря стало известно, что жители ТиНАО столкнутся еще с одним малоприятным соседством. Вблизи поселения Щаповское, деревни Овечкино, Троицкого округа планируется построить мемориальный комплекс и крематорий «Белые березки». Предполагается, что его площадь составит около 580 гектар. На его строительство из бюджета выделено 2 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.12.17

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