Куда «пропал» четвертый? Собянин подтвердил строительство только трех мусоросжигательных заводов в Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о соглашении с госкорпорацией «Ростех» о строительстве трех мусоросжигательных заводов в Московской области. В интервью газете «Коммерсантъ» столичный градоначальник уточнил, что проект, который вызывает протесты населения, уже начал реализовываться.

Собянин признал, что мусорный коллапс в Подмосковье – это общая проблема, и пообещал содействие властям Московской области по рекультивации уже существующих полигонов.

«Мы договорились с Московской областью об оказании содействия в рекультивации и приведении в нормативное состояние действующих полигонов», – сказал он.

Кроме этого он выразил надежду, что в течение года проблема самой известной свалки страны «Кучино» уже будет решена.

«Что касается Кучино, оно действительно находится в области, но это по большому счету наша общая проблема. И дело не в наказании кого-то. Самое простое кого-нибудь наказать. И все на этом бы прекратилось. Тех, кого нужно было наказывать, давно уже нет здесь. Сегодня мы пожинаем плоды того, что были в свое время серьезно нарушены все требования и технологии. Поэтому те работы по рекультивации, которые там проводятся сегодня, – это необходимые работы, которые надо делать в любом случае. И я благодарен Воробьеву Андрею Юрьевичу (губернатор Подмосковья) что он занялся так активно этой проблемой. Надеюсь, в течение года мы забудем о Кучино», – сказал Собянин.

Он также подчеркнул, что после закрытия крупных свалок в Московской области проблему мусора планируется решать с помощью строительства мусоросжигательных заводов, несмотря на протесты населения.

«Предварительно мы заключили соглашение с «Ростехом» о строительстве в Московской области трех мусоросжигательных заводов. Это будут заводы по самой современной технологии, которые есть в мире. Правительство РФ приняло решение об установлении зеленых тарифов на электроэнергию для этих заводов. Соответственно, весь инвестиционный цикл можно выстроить с точки зрения окупаемости данного проекта», – сказал мэр, но не уточнил, какие именно технологии планируется использовать.

По его словам, эти заводы будут принимать «значительную часть» московского мусора.

«Часть необходимо сортировать, часть мусора раздельно собирать», – добавил Собянин, упустив пояснение о том, каким образом власти намерены это делать.

Мэр Москвы сообщил, что проект уже начал реализовываться, а в полную силу мусоросжигательные заводы заработают через 3-4 года.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», еще летом Минэкологии Московской области сообщило о том, что «счастливое соседство» с мусоросжигательными заводами ожидает жителей подмосковных Наро-Фоминского, Воскресенского, Ногинского и Солнечногорского районов.

В ноябре Московская областная дума признала несоответствующим требованиям закона вопрос для референдума о запрете утилизации отходов на мусоросжигательных заводах, строительство которых вызывает бурный протест населения в регионе.

Комментируя решения властей, эксперт по экологическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елена Есина отмечала в комментарии РИА «Новый День», что при разработке схемы по утилизации отходов структуры, близкие к правительству Московской области и Минстрою России, лоббируют проекты мусоросжигания вместе с «Ростехом». При этом она подчеркивала, что заводы, которые планируется разместить в Подмосковье, предполагают использование «устаревшей японской технологии», рассчитанной на «селективный мусор», что совершенно не подходит для России, где слабо развита система раздельного сбора отходов.

«В Японии 32 вида раздельного сбора. То, что предлагают в Москве – выбирать 4 компонента, в лучшем случае, остальное – сжигать», – пояснила эксперт.

Несмотря на все заверения о безопасности мусоросжигательных заводов, статистика заболеваемости населения, которое проживает вблизи таких «безопасных» объектов, повергает в шок. По данным московской городской поликлиники №66, (документ есть в распоряжении редакции), жители Косино-Ухтомского района, который находится в 5-6 км от мусоросжигательного завода №4 ГУП «Экотехпром», за последние 5 лет в четыре раза чаще стали страдать онкологическими заболеваниями: в 2012 году было зафиксировано 112 случаев, а в 2016-м – 471.

В этой связи примечательно, что Собянин в интервью «Ъ» сказал только о трех заводах, а не о четырех, как анонсировали подмосковные чиновники. То, что власть решила услышать народ и сократить количество планируемых к строительству МЗС с четырех до трех, вызывает сомнения. Однако возможно, «секрет» в том, что четвертый завод может быть размещен на территории «новой Москвы» на «законсервированном» полигоне «Малиинки», где по словам местных активистов, уже есть мусоросжигательные комплексы, и на расширение (решение о расширении полигона было принято без согласования с общественностью и проведения публичных слушаний) которого правительством Москвы уже было выделено 5,4 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.01.18

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