«Консервация» «Малинок»: Собянин пытается запутать противников мусорной свалки и успокоить Путина

Заявление столичного градоначальника Сергея Собянина о «консервации» в новой Москве полигона твердых бытовых отходов «Малинки» местные жители, выступающие против расширения этой свалки, восприняли как неудачную попытку «воздействовать на впечатлительных девиц». Вероятно, эти слова, прозвучавшие на конференции московского отделения «Единой России», должны были успокоить всех и остановить накануне президентских выборов протест, участники которого добиваются вовсе не «консервации», а закрытия и рекультивации полигона.

Как заявил корреспонденту РИА «Новый День» представитель инициативной группы «Стоп Малинки» Александр Барбарчук, мэр Москвы в очередной раз пытается запутать местных жителей, которые уже третий месяц борются против расширения мусорного полигона – после того как стало известно о реальных планах властей.

«Вчера наконец-то спустя два с лишним месяца Собянин хоть слово сказал по поводу происходящего. Это, конечно, позитивно. Но то, что он сказал – нас не впечатлило. Понятие «консервации» не существует в экологическом законодательстве. Консервирование – временная приостановка производства в том состоянии, в котором оно существует, что позволяет снова в любой момент снова начать работу. Если суммировать все происходящее, единственной целью мэра заявить то, что он вчера заявил – расколоть движение (против полигона), чтобы воздействовать на впечатлительных «девиц»», – констатировал Барбарчук.

Он пояснил, что активисты группы «Стоп Малинки» сталкиваются с сопротивлением властей на всех уровнях. В частности, по его словам, местные жители уже полтора месяца пытаются согласовать «технологию доступа на полигон», чтобы на свалку пускали общественных контроллеров.

«С нашей стороны технология была направлена в префектуру. Но нам так и не согласовали доступ», – сказал он и добавил, что представители инициативной группы периодически приезжают к полигону или следят за ним по он-лайн камерам.

«Попасть на полигон мы не можем. «Экотехпром» на своем сайте разместил он-лайн камеры, мы с помощью них наблюдаем. Периодически кто-то подъезжает (из активистов), если видно, значит, работает система», – рассказал Барбарчук.

Вместе с тем он отметил, что митинг против московского полигона ТБО «Малинки», который удалось согласовать и провести в минувшие выходные, проходил в подмосковном Подольске, потому что все заявки на проведение митинга в Москве были отклонены. «Это абсолютно незаконно, мы уже в суд подали», – сказал он.

При этом он подчеркнул, что главная задача инициативной группы – добиться распорядительного документа о рекультивации, поэтому попытки успокоить население «консервацией» не подействуют.

«Рекультивация должна быть запущена в соответствии с нынешним законодательством в отношении полигонов, которые приобрела Москва из-за расширения. Московским чиновникам нужно торопиться и быстренько-быстренько составлять проект рекультивации. Согласовывать проект с общественностью на публичных слушаниях и получать заключения. Это не просто так – захотел рекультивацию – сделал, это длительный процесс», – отметил Барбарчук.

Он также добавил, что активисты в «законном поле» намерены продолжать свою борьбу против свалки на площади 64 гектара. Вчера у здания Государственной думы РФ и организации, «лоббирующей строительство мусоросжигательных заводов по всей России» – «Ростеха» – прошли одиночные пикеты, приуроченные к Дню Конституции РФ.

«Согласно статье 42, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии», – подчеркнул общественный активист и добавил, что в случае необходимости люди готовы блокировать мусоровозы собой.

Как ранее сообщал «Новый День», в сентябре стало известно о планах московского правительства расширить ТБО «Малинки». На эти цели в бюджете Москвы заложено 5,4 млрд рублей. Местные жители выступили категорически против и заявили, что общественные слушания на эту тему не проводились.

Отметим, что в начале декабря стало известно, что жители ТиНАО столкнутся еще с одним малоприятным соседством. Вблизи поселения Щаповское, деревни Овечкино, Троицкого округа планируется построить мемориальный комплекс и крематорий «Белые березки». Предполагается, что его площадь составит около 580 гектаров. На его строительство из бюджета выделено 2 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

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