Воробьев устал от мусорных «спекуляций»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выступая сегодня ежегодным обращением к жителям области, пожаловался на спекуляции по теме экологии и похвалился позитивными изменениями в мусорном кризисе, который сотрясает регион.

«2018 – год политический, и мы часто видим спекуляции на разные темы, в том числе нас обвиняют в том, что мы не работаем по мусору», – сказал он и подчеркнул, что проделана «большая работа» – принята программа «Чистая страна», решено построить «современные мусоросжигательные заводы». Кроме того, за минувшие пять лет в регионе при поддержке президента закрылось 24 свалки, передает «Интерфакс».

Губернатор пообещал разобраться всеми полигонами до 2023 года, а в 2019 – наладить раздельный сбор мусора, чтобы меньше отходов закапывать. «Это должно быть приоритетом для глав муниципальных образований», – подчеркнул Воробьев.

Глава Подмосковья поручил министру экологии региона Александру Когану приступить к внедрению раздельного сбора мусора в Подмосковье уже с 2019 года.

Как сообщал РИА «Новый День», Подмосковье последние годы сотрясает экологический кризис, связанный с нарушениями технологий захоронения и утилизации мусора. Проблема свалок вскрылась после того как в прошлом году жители Балашихи в ходе «прямой линии» пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на полигон отходов «Кучино», который находится рядом с их домами. По данному факту Следственным комитетом РФ в тот же день была организована доследственная проверка. Глава государства устроил разнос Воробьеву и поручил закрыть свалку в течение месяца. После этого были официально закрыты еще десятки свалок, однако проблему это не решило. Например, мусор из Балашихи начали перевозить на полигоны в Люберцы и Коломну, а также выгружать в лесах и вдоль дорог.

Кризисная ситуация спровоцировала массовые протесты в районах Подмосковья. Жители высказывали и продолжают высказывать недовольство действиями властей, которые действуют, вопреки своим же официальным заявлениям, а население вынуждено задыхаться от вредных мусорных испарений.

Вместе с тем, активисты инициативных групп настаивают на строительстве предприятий по переработке мусора, чтобы не травиться от ядовитого дыма мусоросжигательных заводов. Тем не менее, власти выбрали в качестве основного направления «борьбы за экологию» как раз строительство мусоросжигательных заводов и открытие новых свалок, что провоцирует новый виток социального конфликта и грозит обернуться реальной экологической катастрофой, сравнимой с последствиями чернобыльской аварии. При этом Мособлдума отказала в референдуме о запрете мусоросжигательных заводов.

При этом выяснилось, что в процессе экстренной дегазации балашихинского полигона «Кучино» не проводится фильтрация свалочного газа до его сжигания. Официальные эксперты и чиновники не говорят, что в таком случае из горящих факелов выделяются высокотоксичные вещества, которые хоть и не обладают запахом, но крайне негативно влияют на здоровье. В ближайшем будущем, по оценке ветврача-токсиколога Ирины Куделиной, суммарное отравление усиливающими действие друг друга ядовитыми веществами может повлиять на увеличение числа онкозаболеваний, привести к иммунодепрессивным расстройствам, а также воздействовать на генетический аппарат людей и животных, проживающих в районе полигона.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.02.18

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