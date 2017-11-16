Мнение народа? «Неважно»! Мособлдума отказала в референдуме о запрете мусоросжигательных заводов

Сегодня Московская областная дума признала несоответствующим требованиям закона вопрос для референдума о запрете утилизации отходов на мусоросжигательных заводах, строительство которых вызывает бурный протест населения в регионе.

Ранее инициативная группа, представителем которой выступил член партии «Яблоко» Дмитрий Трунин, предлагала для вынесения на референдум вопрос: «Согласны ли вы, чтобы в Московской области были приняты нормативно-правовые акты Московской области, предусматривающие раздельный сбор отходов и запрещающие утилизацию отходов на мусоросжигательных заводах?»

Идея референдума появилась неслучайно. Всего в Подмосковье, согласно планам регионального правительства, планируется разместить четыре установки термической переработки отходов в энергию. Строительство первых двух мусоросжигательных заводов предполагалось начать уже в этом году, остальные два – в 2018 году. Завершение проектов намечено на 2022 год. Их реализацией займется госкорпорация «Ростех» в Кашире, Сергиевом Посаде, Коломне и Клинском районе.

В конце августа министр экологии и природопользования региона Александр Коган, выступая на специальном заседании Совета по правам человека, посвященного проблеме утилизации мусора, признавал, что инициативы вызывают резкое негативную реакцию жителей Подмосковья, которых не привлекает такое соседство.

«Я понимаю, что мы делаем шаг в будущее, но нам будет тяжело объяснить, почему мы выбрали строительство объектов в той или иной точке. Я провел уже стони встреч, я прекрасно понимаю людей, которые говорят: слушай, всё, что ты говоришь – это правильно, но почему возле нас? Делайте в Красногорске! Будет и в Красногорске», – сказал тогда глава минэкологии Подмосковья.

Комментируя сегодня идею регионального референдума о запрете строительства мусоросжигательных заводов, председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов отметил, что «предложенный на референдум Московской области вопрос признается несоответствующим требованиям закона».

«Если смотреть не с правовой точки зрения, а по сути, то при раздельном сборе мусора всегда остаются остатки. Вопрос, куда их девать, если запретить строительство мусороперерабатывающих заводов. Альтернатива переработке – захоранивание на полигонах. Предложенный вопрос не может быть вынесенным на референдум», – добавил Александр Баранов.

«Мы ищем решение сложившихся проблем и предлагаю конструктивно общаться», – заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В результате большинство депутатов не поддержали проведение такого референдума.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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