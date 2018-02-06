Валерий Соловей: Из нового состава правительства РФ исчезнет несколько известных фамилий

В обновленное правительство РФ, состав которого будет сформирован после инаугурации президента России, наверняка не попадут несколько известных персон, занимающих сейчас высокие должности. Известный политический аналитик – доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей в интервью РИА «Новый День» сказал, куда могут «переместить» нынешнего министра обороны Сергея Шойгу, потеряет ли свой пост министр культуры Владимир Мединский и у кого этой весной есть значительные «шансы на вылет».

С точки зрения эксперта, с высокой долей вероятности свои посты после инаугурации нового главы государства могут покинуть вице-премьеры Дмитрий Рогозин и Виталий Мутко, а также министр сельского хозяйства Александр Ткачев. «Мединский, скорее всего, тоже покинет свою должность», – отметил Соловей.

Кроме этого, по его оценке, могут быть смещены со своих постов нынешние Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По мнению эксперта, главу минобороны РФ также может ожидать новое место работы. «Вероятно, что на другую должность будет перемещен министр обороны Шойгу. Он может занять место Патрушева (Николай Патрушев – секретарь Совета безопасности РФ), а может – Рогозина. Но, скорее, Патрушева. Остальные, скорее всего, останутся. Это наблюдение с позиции сегодняшнего дня. Через 2 месяца точно что-то изменится», – сказал Соловей.

По его оценке, нынешний глава правительства РФ Дмитрий Медведев наверняка сохранит свой пост. Вместе с тем эксперт выразил уверенность, что и в социальной сфере жителям РФ изменений ждать пока рано.

«Министр здравоохранения (Вероника Скворцова) может остаться. Вряд ли там что-то изменится – это вопрос в дефиците денег и дефиците мыслей – как менять», – пояснил он.

В то же время, Соловей обратил внимание, что в работе будущего правительства РФ готовится ряд серьезных изменений в связи с намерениями провести преобразования. «Подготовлены три масштабные реформы: реформа правовой системы, госуправления – муниципального тоже, но гос, в первую очередь, и так называемая экономическая реформа. Я называю ее «так называемой», потому что она не совсем экономическая. Она, скорее, технократическая – ее смысл в повышении производительности труда. Но, скорее всего, эти преобразования будут реализованы лишь частично», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.02.18

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