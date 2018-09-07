Валерий Соловей: Властные элиты превратят россиян в «новую нефть» – ради выживания

Известный политический аналитик – доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей заявил, что, возможно, в России происходит переход к открытому классовому господству. В преддверии единого дня голосования в России он опубликовал десять тезисов о вероятных изменениях в отношениях властных элит и общества.

В частности, политолог указал на ряд соответствующих признаков, отметив, что основная тема грядущих 5 лет – транзит России в иное состояние. Так, по его мнению, активный период транзита начнется через 2-3 года при сохранении положения, привилегий и имущества верхушки элиты.

При этом трансфер верховной власти является не целью, а инструментом (основным) осуществления транзита, уверен Соловей. Важны не конкретные люди, а конфигурация госвласти, которая проведет транзит, считает политолог.

Кроме того, переход может оказаться довольно жестким, что объясняется растущей нехваткой ресурсов, ужесточающимся давлением со стороны внешних сил и нарастания напряжения внутри страны. Соловей указал, что жесткость обусловлена главным образом тем, что в ходе перехода общество планируется превратить в «новую нефть». Оно должно стать источником ресурсов для элиты. Проведение пенсионной реформы – начальный важнейший шаг на этом пути.

Соловей считает, что в сложившихся условиях даже существующая в России фейковая демократия теряет смысл, становится ненужной и несет в себе риски – ее заменит система «служивых людей». По его словам, властвующая группа будет все более превращаться в отдельное закрытое сословие, существующее вне действующей правовой системы. Внешнее противостояние (которое может продолжаться 5 лет, а скорее дольше) потребует все большей централизации и огосударствления экономики.

Политолог также уверен в том, что для удобства управления страной потребуется значительно уменьшить число субъектов федерации путем их слияния. Контроль над обществом позволит осуществлять государственная идеология, которая будет введена, полагает Соловей. Властные элиты убеждены в своей способности удержать контроль над обществом и не допустить взрыва с его стороны, считает политолог.

Политика. Другие новости 07.09.18

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