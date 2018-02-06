Эксперт: Правительство РФ «четвертого срока» Путина будет антисоциальным

Новый состав правительства РФ, который будет сформирован после инаугурации избранного президента России, может стать антисоциальным. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

По его оценке, кардинальных изменений в кабинете министров после мая ждать не стоит. «Это стиль Владимира Владимировича Путина. Он не любит потрясения и кризисы. Большие шансы, что Медведев (Дмитрий Медведев – нынешний глава правительства) останется премьером на следующий срок. Я уверен, что экономических блок в своем формате останется» – сказал Федоров.

В «социальном блоке», с его точки зрения, положительные изменения тоже вряд ли возможны. «Наоборот, политика правительства следующего созыва будет все менее социальной. Будут предприняты определенные антисоциальные реформы», – высказал опасения эксперт.

Он также отметил, что свои полномочия может сохранить и нынешний глава министерства обороны Сергей Шойгу. «Я думаю, что Шойгу так или иначе министерство обороны будет оставлено. Но есть вопросы к Рогозину (Дмитрий Рогозин – вице-премьер), который наверняка уйдет», – сказал он.

Как считает Федоров, есть также «косвенные основания» полагать, что министр иностранных дел Сергей Лавров может покинуть свой пост.

«Мне кажется, он уже в таком возрасте, что он уже устал. Он просто уйдет на другие позиции. Но я думаю, что в МИД придут другие люди, которые будут последовательно проводить лавровскую политику», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.02.18

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