Кандидаты на вылет: кто не должен остаться в правительстве РФ? Голосование на сайте РИА «Новый День»

После завершения главной избирательной кампании 2018 года члены российского правительства уйдут в отставку, а затем будет сформирован новый кабинет министров. Совершенно очевидно, что новый-старый президент РФ сохранит за собой пост, но кого оставит в обновленном правительстве – вопрос, который сейчас активно обсуждается в экспертном сообществе.

Вариантов развития событий множество. Но стоит обратить внимание не несколько моментов. В конце прошлого года глава государства Владимир Путин активно расхваливал кабмин, особенно финансово-экономический блок правительства и за «рекордно низкую» инфляцию, и «за восстановление» отечественной экономики, и за «снижение» нефтяной зависимости, что может свидетельствовать о том, что состав кабмина не претерпит серьезных изменений.

Тем не менее, наблюдая за оптимистичными отчетами правительства невольно находит подтверждение ставшая уже «штампом» мысль, что эти люди из кабинета министров живут на другой планете или, по меньшей мере, в какой-то другой стране. Но явно они не в России, где в действительности реальный уровень доходов даже работающего населения неуклонно снижается. Министры явно не ходят в обычные магазины и не видят, что на деле рекордно низкой инфляции не существует, но усердно вводят в заблуждение главу государства и пытаются «припудрить мозг» остальному населению. Не случайно, в ежегодных рейтингах РИА «Новый День», посвященном главным «героям» России, премьер Дмитрий Медведев и его министры входят в число лидеров народных «симпатий».

Показательно, до чего договорился вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, который наверняка будет претендовать на звание «героя» России по итогам 2018 года. На форуме в Давосе он вдруг заявил, что в России нет олигархов. «Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х, – сказал Дворкович. – Сейчас у нас есть хорошие, работящие, социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом». Интересно, о какой стране он говорил?

Очень странно, что до сих пор сохраняет за собой пост вице-премьера и другой видный деятель – Виталий Мутко. Причем он получил повышение, подпрыгнув с поста министра спорта до вице-премьерского кресла, как раз после допингового скандала, который сорвал выступление российской сборной на бразильской летней Олимпиаде-2016. Отлично поработал… и продолжает провально «работать» в новом качестве – теперь Россия по большому счету осталась без Олимпиады-2018. Если следовать «логике», теперь Мутко нужно повысить до первого вице-премьера, а после непоездки на Игры-2020 – и вовсе назначить главой правительства.

Еще один зам Медведева – вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, который, как и Мутко попал в число народных «героев» России 2017 года, ну никак не может почему-то навести порядок в космическом хозяйстве. Кадровые решения принимались, но, получается, не в том месте. Вроде бы старается, и на словах у него красиво – бороздим просторы, строим грандиозные планы, но вот незадача – спутники падают и падают… А еще вице-премьер Рогозин курирует авиастроение, системы предупреждений чрезвычайных ситуаций, противодействие наркомании, ОПК, внутренний водный транспорт с морской деятельностью, станкостроение и много чего еще. Но иногда складывается впечатление, что такой занятой вице-премьер живет в социальных сетях, радуя страну заявлениями по разному поводу. Может и этого деятеля пора отправить на покой?

Как и его коллегу первого вице-премьера Игоря Шувалова, который пару лет назад умудрился удивиться, как простым людям приходится жить в ставших нынче модными в строительстве – малогабаритных квартирах?… Ау, господа вице-премьеры, вы в какой стране живете? Шувалов, судя по всему, во «вражеском» Лондоне, где иностранные правозащитники (хотя б иногда делают добрые дела) нашли у него недвижимость.

«Простые» министры не далеко ушли от вице-премьеров. Например, глава минздрава РФ Вероника Скворцова настолько «доптимизировала» систему здравоохранения, что медпомощь становится все более и более упс... недоступной. Ее слова и лозунги про доступность и качество медицины – претворить бы в жизнь, но министр продолжает трудиться на разрушение социального государства, которое черным по белому прописано в седьмой статье Конституции. Пора бы наверное и гаранту обратить внимание на то, что он должен гарантировать...

В этой «здравоохранительной» ситуации вовсе не случайно и то, что в прошлом году Росстат зафиксировал минимальное число новорожденных с 2007 года, и сохранить естественный прирост населения России не удалось. И министр «труда и социальной защиты» РФ Максим Топилин порадовал другими «радужными» перспективами, сообщив, что в стране стремительно снижается число женщин детородного возраста 21 – 39 лет. К 2032 году их будет меньше на 28%. «План» правительства, что называется, в действии.

Министр «транспорта» (скорее, его отсутствия) Максим Соколов наглядно в прошлом году продемонстрировал, как нельзя управлять этой важной для страны сферой. Крах авиакомпании «Вим-Авиа», затронувший десятки тысяч туристов, застрявших за рубежом, все-таки стал поводом, в том числе, для жесткой реакции главы государства. Президент РФ объявил Соколову неполное служебное несоответствие и обратил внимание вице-премьера Аркадия Дворковича (того самого, у которого в стране, как мы теперь знаем, нет олигархов) на то, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли. Все бы ничего, но это уже второй коллапс – первый был после краха «Трансаэро», и оба на руку «Аэрофлоту».

Со связью и коммуникациями в России тоже не все гладко. Министр этой отрасли Николай Никифоров почему-то не может (не хочет, или вообще это его идея?) ничего сделать, чтобы сгладить негативные последствия от так называемого «пакета Яровой». Российский Союз промышленников и предпринимателей подсчитал, что по тем нормам, которые прописаны в последней редакции проекта постановления минкомсвязи, рост тарифов на услуги связи составит до 90%. Операторы, конечно, недовольны, но проблема в другом – крайними традиционно останутся как раз те, кто пользуется услугами связи, то есть остальная часть населения России.

Ну и, конечно, нельзя особо не отметить «работу» министра «культуры» Владимира Мединского, оскандалившегося в прошлом году со своей докторской диссертацией. Он явно не добавляет «культурки», уровень которой на фоне «Матильд» и разнообразных «Левиафанов» с пропагандой бескультурия на ТВ, повергает в нелегкий шок.

Пожалуй, меньше всего вопросов к министру иностранных дел Сергею Лаврову и главе минобороны Сергею Шойгу. Но и в этих ведомствах порой кажется жуткий бардак как был, так и остался. То официальный представитель МИДа «потеряется», то побежденные террористы вдруг оказываются непобежденными.

Редакция РИА «Новый День» предлагает своим читателям определить: Кто не должен остаться в обновленном правительстве РФ?

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Москва, редакция РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.18

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