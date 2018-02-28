До выборов президента осталось 17 дней: определены кандидаты на вылет из правительства РФ

Действующий состав правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым является крайней непопулярным. Как следует из результатов опроса, проведенного на сайте РИА «Новый День», антирейтинг премьер-министра зашкаливает и составляет более 85%. За его отставку высказались 9855 из 11585 участников голосования.

На втором месте оказался вице-премьер РФ Виталий Мутко, за которого извиняется даже президент РФ перед олимпийцами и всей страной. Его «работа» вызывает раздражение более 84% респондентов. Замыкает тройку лидеров кандидатов на вылет из кабмина – министр финансов РФ Антон Силуанов, зарекомендовавший себя как «достойный» сменщик лучшего, по версии США, главы минфина РФ Алексея Кудрина. За его отставку и непопадание в новый состав правительства РФ, которое будет определено после выборов президента РФ, высказались почти 72% участников опроса.

Четвертое место с антирейтингом 71,3% занял вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, проживающий в стране, где нет олигархов, пятое – у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова (70,3%), лоббирующего дальнейшую приватизацию (читай, распродажу) России. На шестой строчке антирейтинга оказалась министр здравоохранения РФ Вероника Скорцова. Ее реформа по «оптимизации» медицинской отрасли вызвала недовольство почти 67% участников опроса.

В топ-10 правительственных чиновников с антирейтингом около 50% также попали министр культуры Владимир Мединский (58,2%), министр экономического развития РФ Максим Орешкин (57,4%), министр труда и социальной защиты Максим Топилин (57,03%), куратор социальной сферы вице-премьер РФ Ольга Голодец (48,59%).

Такой подбор главных кандидатов на вылет из правительства РФ не выглядит удивительным. За исключением Мединского и Мутко, все «лидирующие» министры и вице-премьеры отвечают либо за экономическое состояние страны, либо – социальные вопросы. Очевидно, что в этих сферах есть громадные проблемы, которые, несмотря на оптимизм самих чиновников, не просто не решаются, а усугубляются. Уровень доходов населения продолжает снижаться, как и доступность социальных услуг и помощи.

Как и ожидалось, меньше всего претензий у респондентов вызывает работа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, деятельностью которого оказались недовольны 6,55% опрошенных, и главы минобороны РФ Сергея Шойгу (7,32%).

Так или иначе, народное недовольство правительством РФ может не сказаться на итоговом выборе российского лидера, который после выборов определит состав кабинета министров своего четвертого срока. По мнению большинства политологов, нынешний премьер Дмитрий Медведев, скорее всего, сохранит за собой пост главы правительства, поскольку служит прекрасным «громотводом» для президента.

В числе наиболее реальных кандидатов на вылет из правительства эксперты называют вице-премьеров Дмитрия Рогозина и Виталия Мутко, министра сельского хозяйства Александра Ткачева, главу Минкульта Владимира Мединского и министра спорта Павла Колобкова.

Однако вероятность кардинального обновления правительства РФ после президентских выборов очень мала. Как отмечают политологи, чем больше публично говорят о том, что кто-то из высокопоставленных чиновников потеряет свой пост, тем меньше шансов, что это произойдет на самом деле.

Впрочем, с другой стороны, есть мнение, что даже революционные перемены в новом кабинете министров не изменят политику, которую проводит нынешнее правительство, работая «за пределами общественного понимания и контроля».

Опрос «Кто не должен остаться в обновленном правительстве РФ?» проводился с 5 по 28 февраля 2018 года на сайте РИА «Новый День». В голосовании, которое предполагало выбор нескольких вариантов, приняли участие 11585 респондентов. В общей сложности учтено 153 127 голоса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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