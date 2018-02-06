Правительство «четвертого срока» Путина: готовится внутриполитический «разворот»?

Формирование нового состава правительства РФ после инаугурации избранного президента страны будет проходить в соответствии с тремя тенденциями – необходимостью развития отечественной промышленности, изменением политики в образовании и культуре, а также усилением влияния правящей партии «Единая Россия». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

Комментируя возможные кадровые перестановки, Рябов отметил, что сейчас делать прогнозы рано. «Даже по кандидатурам, которые кажутся очевидными, – Мутко (Виталий Мутко – вице-премьер), например, со спортом или Рогозин (Дмитрий Рогозин – вице-премьер), о котором все время ходят слухи – это не очевидно. Любой кадровый анализ – это гадание на кофейной гуще. Не очевидно, что это произойдет в мае, это (кадровые перестановки) могут произойти и раньше, и позже», – считает эксперт.

По его оценке, с уверенностью можно говорить только о том, что при формировании нового состава правительства РФ глава государства будет отталкиваться от трех «интересных тенденций».

«Внешняя ситуация изменилась, и вектор развития поменялся – была определена важность развития машиностроения и промышленности. Соответственно, повысилась роль людей, которые этим занимаются. У нас очень серьезная консолидация промышленных активов у «Ростеха», завязаны они на оборонный заказ. Это будет одна консолидированная группа фигур, которые будут заниматься обеспечением оборонного заказа и развитием промышленности», – отметил Рябов.

Исходя из этого, как считает эксперт, действительно можно предполагать, что Рогозин может потерять свой пост. «Я вижу повышение роли министра промышленности Мантурова (Денис Манутров – министр промышленности и торговли) в данном случае», – добавил Рябов.

Эксперт полагает, что другой установкой, которая наверняка определяться формирование нового правительства, будет «пересмотр отношения Путина к вопросам культуры и образования».

«Вся реформа образования (в том числе, введение ЕГЭ), которая была проведена, может быть пересмотрена. Я думаю, что нынешний министр образования (Ольга Васильева) как раз этим занимается», – сказал он.

Кроме этого, Рябов обратил внимание, что в администрации президента сейчас работают и над проектом изменения политики в сфере культуры. «Я думаю, что будет сделан и на этом акцент, потому что либерализация культурного пространства, которая царит последние годы – это не совсем то, что нам нужно», – отметил эксперт и добавил, что это может стать началом «прекращения странной ситуации, когда на государственные деньги финансируется андеграунд, который не приносит плоды в современное искусство».

Вместе с тем Рябов выразил уверенность, что с очень высокой долей вероятности нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев останется на своем посту. «Потому что существует некая договоренность между ним и Путиным о совместной работе на долгие годы вперед. Если Медведев остается, то за ним останутся и зоны его влияния – образование и социальная политика. Значит – останется и ряд людей в правительстве, которые считаются «его» – Дворкович (Аркадий Дворкович – вице-премьер), Голодец (Ольга Голодец – вице-премьер) и другие», – сказал политолог.

Еще одной тенденцией, на которую обратил внимание эксперт, – реформа госуправления.

«Управление регионами изменится. В «Единой России» серьезно рассматривается проект усиления роли партии и подбор кадров внутри нее. Во многом политическое управление регионов будет более тесно связано с жестким отбором в ряды «Единой России». Роль партии как кузницы кадров будет усиливаться. В связи с этой политической реформой я вижу приход в правительство новых фигур, но это не произойдет сразу», – отметил Рябов.

Эксперт также выразил уверенность, что все происходящее, по сути, является «поиском программы развития» нынешнего президента страны.

«Для этого, как мне кажется, перенесен срок послания к Федеральному собранию на конец февраля. Я думаю, что очертания новой идеологии мы и увидим. Кто из кандидатур будет соответствовать новым моделям, тот и появится в правительстве», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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