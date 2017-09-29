Министр транспорта РФ получил официальный «нагоняй» за «ВИМ-Авиа»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министра транспорта Максима Соколова в связи с кризисной ситуацией вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая фактически свернула свою деятельность из-за 7-миллардного долга. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствует документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия объявлено главе Минтранса РФ по предложению главы правительства Дмитрия Медведева.

Как сообщал «Новый День», глава государства на совещании с членами правительства РФ устроил разнос Соколову в связи с ситуацией вокруг прекратившей полеты авиакомпании «ВИМ-Авиа», и сообщил, что объявляет ему неполное служебное соответствие. Путин также дал понять, что министр транспорта РФ может лишиться своего поста, если не разрешит коллапс с авиационными перевозками.

Глава государства обратил внимание, что «десятки тысяч людей оказались в очень сложной ситуации». «Хорошо, если бы это было в первый раз, но это же годами все продолжается. И мы никак не можем выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное», – подчеркнул президент и сравнил ситуацию с авиаперевозками с вечной проблемой дольщиков и незаконного строительства жилья.

«Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым), что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь – тоже подумаем», – сказал Путин.

Он также высказал слова критики в адрес вице-премьера Аркадия Дворковича, который курирует в правительстве транспортную отрасль. «Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, Вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом», – сказал тогда президент РФ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.09.17

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