Медведев свое «отработал»: Путину в правительстве «четвертого срока» потребуется новый премьер

Нынешний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не сможет возглавить правительство «четвертого срока» Владимира Путина из-за высокого антирейтинга – лидер государства не станет рисковать поддержкой народного большинства. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал директор Института актуальной экономики, лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев.

По его мнению, состав нового кабинета министров частично будет зависеть от результатов на выборах кандидата от партии КПРФ Павла Грудинина.

«Формирование (нового) кабинета министров, в первую очередь, будет определяться фигурой будущего председателя правительства. Формирование нынешнего правительства, я имею ввиду блок, не относящийся напрямую к президенту – силовой, международные отношения и так далее, – происходило в рамках кадрового решения именно председателя правительства. Если Медведев остается, тогда, я думаю, что серьезных изменений не будет», – сказал Исаев.

С его точки зрения, если Медведев снова возглавит правительство, возможные «точечные изменения» в результате «боев между башнями Кремля».

«Мы видим жестокие бои по медицине, куда активно хочет вернуться Голикова (Татьяна Голикова – председатель Счетной палаты РФ) со своим влиянием. Видим атаки на «Роскосмос» по линии группы Рогозина (Дмитрий Рогозин – вице-премьер РФ). Здесь и министерство промышленности и торговли. Видим атаки по линии образования. Возможны точечные изменения», – считает Исаев.

Однако, по его мнению, сейчас есть серьезные основания полагать, что после выборов Медведев все-таки покинет свой пост. «У него слишком невысокий уровень доверия среди населения. А для Путина в новом цикле это будет, на мой взгляд, важно. Крымский консенсус определенным образом исчерпан, ситуация в международной повестке не столь однозначная, чтобы доносить ее до общества в качестве победы. Лояльность общества для Путина будет иметь важное значение», – подчеркнул Исаев.

По его оценке, Медведев во многом «забрал на себя высокий антирейтинг» в связи с «экономическими провалами» последних шести лет.

«С этим антирейтингом ему сложно будет оставаться на этой позиции. Но думаю, что в политической системе он останется и, возможно, будет претендовать на роль преемника Путина. Я не думаю, что это будет называться тандемом, но то, что он будет одним из потенциальных преемников и основных акторов в транзите власти – очевидно», – отметил Исаев.

По его мнению, новое правительство возглавит «свежая фигура с меньшим антирейтингом».

«В связи с этим я думаю, что правительство все-таки претерпит определенные изменения. Будет меньше медведевских ставленников, я имею ввиду таких, как Дворкович (Аркадий Дворкович – вице-премьер), нелепый Абызов (Михаил Абызов – министр РФ) с нелепым функционалом про открытое правительство, которое так и непонятно, чем занимается», – сказал он.

Среди других кандидатов «на вылет» из правительства политолог назвал вице-премьера Ольгу Голодец, которая курирует социальную сферу, министра культуры Владимира Мединского и министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.

«Мединский слишком одиозно отработал этот срок. Министр строительства Мень, скорее всего, тоже закончит свою работу и вернется куда-нибудь на региональные позиции – губернатора или полномочного представителя президента», – считает Исаев.

«Останутся те, кто сработался с Путиным, поскольку мы полагаем, что президентом станет Путин. Думаю, что это может быть Силуанов (Антон Силуанов – министр финансов), Орешкин (Максим Орешкин – министр экономического развития), хотя я считаю, что его назначение было ошибочным. Не исключаю, что Шувалов (Игорь Шувалов – первый вице-премьер) может остаться, к сожалению. Возможно возвращение Кудрина (Алексей Кудрин – экс-министр финансов) определенным образом», – предположил Исаев.

Кроме этого он обратил внимание, что на формирование правительства наверняка будет влиять результат Грудинина на президентских выборах.

«Здесь будет иметь значение уровень протестных настроений. От этого можно будет понять, какие-то позиции будут переданы оппозиционной составляющей, например, министерство сельского хозяйства. Уверен, что Ткачева (Александр Ткачев – министр сельского хозяйства) в новом правительстве не будет», – сказал Исаев.

Он считает, что кадровый состав «силового блока правительства» может до последнего момента остаться загадкой. «Это слишком закрытая кулуарная система, здесь векторы принятия решений иные, нежели лежащие на поверхности», – подчеркнул Исаев.

Москва, Мария Вяткина

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