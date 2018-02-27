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Вторник, 27 февраля 2018, 08:41 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

США введут новые санкции против России до конца марта

США намерены ввести новые санкции против России в течение ближайших 30 дней. Об этом сообщил министр финансов Стивен Мнучин.

Как уже сообщал «Новый День», ограничительные меры в отношении РФ США начали вводить в 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Позднее к причинам расширения санкции прибавились обвинения во вмешательстве в выборы американского президента.

В августе 2017 года Дональд Трамп подписал закон CAATSA, направленный против России, Ирана и КНДР. Осенью Белый дом представил перечень лиц и организаций в российском оборонном и разведывательном секторе, за «значительные» транзакции с которыми могут быть введены санкции, напоминает РИА «Новости».

29 января Минфин США опубликовал «кремлевский список», в который включили более 200 человек – практически всех представителей правительства России и крупных предпринимателей. Эксперты пришли к выводу, что это очередные «претенденты» на ограничительные меры.

В феврале представитель госдепа Хезер Науэрт сообщила, что ведомство может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в «список Мюллера» по обвинению во «вмешательстве в выборы».

Россия отвергает подобные претензии, а бывший аналитик ЦРУ Рэймонд Макговерн заявил, что в выборы президента США в 2016 году пыталась вмешаться не российские, а американские спецслужбы. Напомним, накануне вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс, заявил, что санкции Запада являются признанием силы России, введены они навсегда и это хорошо, потому что «это шанс проявить лучшие черты нашего национального характера».

«Вы можете ожидать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней. Мы применяем все существующие ограничения и вводим новые», – заявил глава американского Минфина во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Вашингтон, Артем Рокотов

Вашингтон. Другие новости 27.02.18

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