«Где серьезные доказательства? Их нет»: Кремль ответил на новые обвинения США в адрес россиян

В Кремле отреагировали на обвинения американского минюста в адрес 13 россиян со стороны во «вмешательстве» в президентские выборы в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве по-прежнему не увидели «существенных доказательств того, что кто-то вмешивался во внутренние дела».

«Во-вторых, там речь идет о российских гражданах, хотя в США звучали заявления о вмешательстве со стороны российского государства. Никаких индикаторов того, что государство вмешивалось, нет», – цитирует официального представителя Кремля «Ведомости». Песков добавил, что Кремль не считает подобные доказательства серьезными и исчерпывающими и не может согласиться с обвинениями.

«Россия не вмешивалась в выборы, не имеет обыкновения вмешиваться (в дела других государств – прим. ред.) и не делает этого сейчас», – заключил Песков.

Напомним, 16 февраля американские власти предъявили обвинения 13 россиянам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В списке значатся ресторатор Евгений Пригожин, его компании – «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг», а также петербургское Агентство интернет-исследований, которое в СМИ называют «фабрикой троллей».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла обвинения абсурдом.

«Их, оказывается, было 13, по мнению минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да», – написала она в своем Facebook.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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