«Дайте документы, а не устраивайте вопли»: Путин потребовал от США доказательств «российского вмешательства» в выборы

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC отреагировал на выдвинутые минюстом США обвинения во вмешательстве 13 российских граждан в президентские выборы в 2016 году. Глава российского государства заявил, что Вашингтону следует предоставить генпрокурору РФ официальные документы о якобы имевшем факте вмешательства россиян в американские выборы, а не устраивать «вопли и крики в конгрессе».

«Я должен сначала посмотреть, что они сделали, дайте нам материалы, дайте нам информацию», – сказал Путин (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»), заметив, что в США должны быть компетентные люди, которые разбираются в таких ситуациях и знают, как действовать в них.

«При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с юридическими степенями, 100% должны быть», – отметил президент РФ, добавив, что хорошо образованные люди «должны понимать, что мы в России не можем преследовать никого, кто не нарушал российское законодательство».

Путин спросил у ведущей телеканала Мегин Келли, есть ли у нее диплом юриста, на что получил утвердительный ответ. «Тогда вы должны понять, что требуется официальный запрос генпрокурору России. Дайте нам документ, дайте нам официальный запрос», – заявил в ответ Путин. Он подчеркнул, что документы должны пройти по официальным каналам, а не «через прессу или крики и вопли в конгрессе США».

Как сообщал «Новый День», 16 февраля американские власти предъявили обвинения 13 россиянам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В списке значатся ресторатор Евгений Пригожин, его компании – «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг», а также петербургское Агентство интернет-исследований, которое в СМИ называют «фабрикой троллей».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла обвинения абсурдом. «Их, оказывается, было 13, по мнению минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да», – написала она в своем Facebook.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве по-прежнему не увидели «существенных доказательств того, что кто-то вмешивался во внутренние дела».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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