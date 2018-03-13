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Вторник, 13 марта 2018, 11:47 мск

Политика

Конгрессмены США не нашли связи Дональда Трампа с Россией

Фото: kremlin.ru

Конгрессмены-республиканцы завершили расследование о возможном сговоре Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании. Доказательств каких-либо связей президента США с Москвой найдено не было. Демократы в свою очередь ведут собственное расследование, выводы которого могут быть диаметрально противоположными.

Доклад республиканцев занимает 150 страниц, в ходе расследования были опрошены 73 свидетеля, изучено более 300 тысяч документов, предает Associated Press. Документ, возможно, будет опубликован после того, как его изучат представители демократической партии, а также оценят спецслужбы на предмет наличия конфиденциальной информации.

«Мы не обнаружили никаких доказательств сговора. Мы обнаружили, может, не очень верные оценки, неуместные встречи», – заявил председатель комиссии Майк Конуэй.

Об этом же заявил в своем твиттер Дональд Трамп. Он написал заглавными буквами: «Комитет палаты представителей после 14 месяцев долгого и скрупулезного расследования не нашел доказательств связей или взаимодействия между Трампом, между кампанией Трампа и Россией в части влияния на президентские выборы-2016».

Тем временем, параллельные расследования ведут еще два комитета верхней палаты Конгресса: сенатские комитеты по разведке и судопроизводству. Не исключено, что их выводы будут противоположны тем, которые сделали республиканцы.

Кроме того, спецпрокурор Роберт Мюллер продолжает расследование «вмешательства» России в выборы США. Ранее по этому делу Вашингтон обвинил 13 россиян.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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