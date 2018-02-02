Сенаторы США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Мексике

Сенаторы США увидели руку Москвы в предстоящих выборах мексиканского президента. По мнению американских парламентариев, Россия поддерживает левого кандидата Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Сенаторы Марко Рубио и Роберт Менендес обратились к госсекретарю США Рексу Тиллерсону, который сейчас находится в латиноамериканском турне, передает «Коммерсант». «Мы призываем вас поднять вопрос о важности сильных, независимых избирательных систем в Мексике и в целом в Латинской Америке»,– говорится в письме.

Парламентарии считают, что Россия собирается повлиять на мексиканские всеобщие выборы, запланированные на 1 июля 2018 года. Кремль якобы использует «сложные технологии» для вмешательства в выборный процесс. Сенаторы просят Тиллерсона предложить властям Мексики помощь Агентства США по международному развитию для защиты от внешнего воздействия.

Ранее Москву уже обвиняли во влиянии на избирательные процессы в Мексике, хотя предвыборная гонка официально еще не стартовала. США заявили, что Россия и Венесэула спонсируют Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Сам Обрадор даже шутил на эту тему. Он сообщил, что на самом деле его зовут «Андрес Мануэлович», а также записал шутливый ролик, в котором, стоя на берегу Мексиканского залива, заявил: «Я жду, когда появится российская подлодка, которая привезет мне золото из Москвы».

В свою очередь российские власти какое-либо вмешательство в мексиканские выборы отрицают.

Мехико, Служба информации РИА «Новый День»

Мехико. Другие новости 02.02.18

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