Путин: США даже не отрицают вмешательство в российскую политику

Россия не поощряет вмешательство в выборы других стран и не отдает приказы по совершению подобных действий. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Нет. Мы не поощряем и не приказываем (совершать подобные действия – прим. ред.)», – сказал российский лидер в интервью телеканалу NBC, отвечая на соответствующий вопрос. Президент РФ также заявил, что «какие-либо лица могли использовать определенные инструменты в других странах, они могли отсылать информацию из Франции, Германии, Азии, России». «Какое отношение это имеет к нам?", – спросил глава РФ.

«То есть это не были русские?», – задала журналистика вопрос Путину, имея в виду 13 россиян, которые обвиняются Минюстом США во вмешательстве в президентские выборы 2016 года, передает «Интерфакс». «Ну, хорошо, русские. Но они не были представителями госструктур. Ну и что, если они русские. Русских всего 146 миллионов. И что?», – ответил Путин.

Кроме того, президент РФ упрекнул США во вмешательстве в политическую жизнь России. «Мы представителям Соединенных Штатов говорим недавно на самом высоком уровне: «Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь». Представляете, они даже этого не отрицают», – отметил российский лидер.

Он также указал, что Москва, как правило, не практикует выдачу россиян другим государствам, поэтому фигуранты данного американского расследования не будут выданы Вашингтону, передает RT. «Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США», – заявил Путин.

После интервью ведущая NBC Мегин Келли поделилась своими впечатлениями от беседы с российским лидером, передает ФАН. «Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться», – рассказала ведущая.

Напомним, в середине февраля 2018 года министерство юстиции США предъявило обвинение 13 гражданам России, а также трем российским компаниям во «вмешательстве» в американские политические процессы и президентские выборы в 2016 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.03.18

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