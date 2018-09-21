США ввели санкции против Китая и России за сделки с оружием

Вашингтон утвердил новые ограничения в отношении сотрудников Министерства обороны КНР и Рособоронэкспорта. Поводом для введения новых санкций выступили сделки по покупке российского вооружения.

Санкционный список опубликовали Госдеп и Минфин США. В него попали департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. Совет руководит вооруженными силами страны и подчиняется непосредственно председателю КНР Си Цзиньпину.

В Белом доме пояснили, что санкции применены в ответ на закупки Пекином у Москвы Су-35, а также зенитных ракетных систем С-400. При этом Вашингтон настаивает на том, что ограничительные меры преследуют цель не подорвать обороноспособность КНР и России, а «предотвратить поток денежных средств российскому правительству».

Кроме того, ограничения введены в отношении ряда российских структур – «Оборонлогистики», Комсомольского авиазавода имени Гагарина, производящего самолеты «Сухой», и ЧВК Вагнера.

В «черный список» также включили компании и лица, которых США считают виновными во «вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году. В частности, под ограничения попали бизнесмен Евгений Пригожин, его компании Concord Management and Consulting, Concord Catering, петербургское Агентство интернет-исследований (АИИ), которое в СМИ называют «фабрикой троллей», руководитель Главного управления Генштаба ВС России Игорь Коробов и целый ряд физических лиц – в их числе люди, которых власти США называют сотрудниками ГУ Генштаба, и граждане, которые, как полагают в Вашингтоне, имеют отношение к АИИ.

Всего в новый санкционный список вошли 27 физических лиц и 6 юридических лиц из России, связанных, по мнению американских властей, с разведывательными службами и оборонными учреждениями РФ.

Карательные меры в отношении России США ввели на основании закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), принятого в августе прошлого года. Он предполагает введение ограничений в отношении российского энергетического сектора и оборонно-промышленного комплекса, а также в отношении компаний и физлиц, которые сотрудничают с РФ в этой сфере.

Стоит отметить, что всего в санкционном списке в рамках закона CAATSA значатся 72 физических лица и организации из России.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 20.09.18

Наместника Киево-Печерской лавры внесли в раздел «Чистилище» сайта «Миротворец». / Жёны разрушили карьеру уральского политика. / Москва отворачивается от Тель-Авива: готовятся доказательства причастности Израиля к крушению Ил-20. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»