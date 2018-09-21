«Игра с огнем глупа и опасна»: МИД России посоветовал США не суетиться с санкциями

МИД России отреагировал на расширение США антироссийского санкционного списка.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рядков заявил, что очередные меры против России стали по счету уже 60-ми с 2011 года, сообщается на сайте МИД РФ. По его словам, введение санкции в отношении России, «похоже, превратилось в некую национальную забаву».

Рябков отметил, что «каждый новый санкционный раунд демонстрирует полное отсутствие искомого для наших недругов результата от предыдущих попыток нажима на Россию». По словам дипломата, американские «черные списки» все больше дублируют друг друга: «Смешно, но это так».

Однако, продолжил замглавы МИД, надежды американских политиков, оказавшихся «в плену убеждений о собственной «исключительности», на то, что Россия примет продиктованные Вашингтоном условия, напрасны. «Никогда и ни у кого это не получится», – убежден Рябков. «Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться, – заявил дипломат, посоветовав американских властям «вспомнить о таком понятии, как глобальная стабильность, которую они бездумно раскачивают нагнетанием напряженности в российско-американских отношениях».

«Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным», – заключил Рябков.

Как сообщал «Новый День», накануне власти США дополнили санкционный антироссийский список в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) 33 позициями. В «черный список» попали 27 физических лиц и шесть организаций из России, связанные с оборонным и разведывательным сектором РФ. Попадание под санкции влечет ограничения на сотрудничество с ними. Теперь все, кто будет заключать с ними значимые сделки, также могут попасть под ограничительные меры.

В санкционный список включены ЧВК Вагнера, «Оборонлогистика» Минобороны РФ и авиазавод в Комсомольске-на-Амуре, петербургское Агентство интернет-исследований, называемое в СМИ «фабрикой троллей», ресторатор Евгений Пригожин и его компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», руководитель Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов и его заместитель Сергей Гизунов, а также еще 23 физлиц, обвиняемых во «вмешательстве» в выборы в США – часть из них в Вашингтоне называют офицерами ГУ Генштаба, других граждан связывают с АИИ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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