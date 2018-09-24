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Понедельник, 24 сентября 2018, 14:02 мск

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США подготовили массированную информационную атаку на Китай

Фото: nytimes.com

Власти США намерены развернуть на уровне администрации президента страны широкое наступление на Китай. В частности, по данным портала Axios, Вашингтон обвинит Пекин во враждебной деятельности против американских компаний, похищении интеллектуальной собственности, кибератаках и вмешательстве в выборы.

«Белый дом планирует разгласить новую информацию о враждебной деятельности Китая в отношении государственного и частного секторов Америки, и действовать соответственно», – пишет портал со ссылкой на источники в Белом доме. В сообщении также отмечается, что администрация планирует предъявить Китаю обвинения в «пагубной деятельности» – осуществлении кибератак, во вмешательстве в выборы и промышленной войне (например, краже интеллектуальной собственности)».

«Мы не должны позволять, чтобы только Россия была пугалом. Это и Россия, и Китай», – цитирует Axios заявление одного из анонимных источников, который также добавил, что информационная атака должна состояться в «ближайшие несколько недель». Предпологается, что она будет проводиться под руководством высокопоставленных представителей Совета национальной безопасности, и к ней присоединятся министерства финансов, торговли и обороны.

Вашингтон, Иван Гридин

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© 2018, РИА «Новый День»

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