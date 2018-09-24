США подготовили массированную информационную атаку на Китай

Власти США намерены развернуть на уровне администрации президента страны широкое наступление на Китай. В частности, по данным портала Axios, Вашингтон обвинит Пекин во враждебной деятельности против американских компаний, похищении интеллектуальной собственности, кибератаках и вмешательстве в выборы.

«Белый дом планирует разгласить новую информацию о враждебной деятельности Китая в отношении государственного и частного секторов Америки, и действовать соответственно», – пишет портал со ссылкой на источники в Белом доме. В сообщении также отмечается, что администрация планирует предъявить Китаю обвинения в «пагубной деятельности» – осуществлении кибератак, во вмешательстве в выборы и промышленной войне (например, краже интеллектуальной собственности)».

«Мы не должны позволять, чтобы только Россия была пугалом. Это и Россия, и Китай», – цитирует Axios заявление одного из анонимных источников, который также добавил, что информационная атака должна состояться в «ближайшие несколько недель». Предпологается, что она будет проводиться под руководством высокопоставленных представителей Совета национальной безопасности, и к ней присоединятся министерства финансов, торговли и обороны.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.09.18

Microsoft поставила под угрозу все компьютеры с Windows. / Израиль настаивает: F-16 не было рядом во время гибели Ил-20. «Никто не прятался за самолетом РФ». / Россия передумала лететь к Луне вместе с американцами. Рогозин объяснил, почему. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»