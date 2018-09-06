Конгресс США подготовил плацдарм для новых санкций

Палата представителей конгресса США приняла закон «О киберсдерживании и ответных мерах». Данный документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и организаций за планирование и проведение кибератак против Штатов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день администрация США и без того наделена право вводить санкции за подобные действия. Тем не менее, конгрессмены посчитали необходимым обязать президента делать это и в том в случае, если причастность иностранцев к киберпреступлениям против США будет установлена.

Лоббисты законопроекта заявили о необходимости его принятия в связи с кибератаками, которые якобы исходили от России, Ирана, КНДР и Китая. Примечательно, что в обосновании указано, что атаки проводились не обыкновенными гражданами этих стран, а по указаниям правительств. Так, например, Россия обвиняется во вмешательстве в выборы в США в 2016 году и продолжающихся попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс.

В законе вводится понятие «субъект, представляющий критическую киберугрозу», под которым понимаются лица и организации, включая органы власти иностранного государства, угрожающие «национальной безопасности, экономическому благополучию, финансовой стабильности и внешней политике США». Определять таких субъектов президент США должен по итогам консультаций с госсекретарем.

В качестве санкций в отношении субъектов президент должен будет принять одну или несколько мер, среди которых замораживание помощи со стороны США, запрет на экспорт и импорт товаров и услуг, визовые ограничения и другие меры, предусмотренные существующими законами. При этом, как и в других случаях, связанных с введением санкций, президенту будет разрешено делать исключения, если это отвечает интересам США. Как отмечает РИА «Новости», теперь закон будет передан на утверждение сенату, а в случае утверждения – президенту.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.09.18

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