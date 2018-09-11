США нашли повод для введения очередных антикитайских санкций

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Китая из-за якобы имеющих место нарушений прав человека в стране, пишет The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц.

Ранее издание сообщало, что в Синьцзян-Уйгурском автономном района Китая в «перевоспитательных лагерях» для мусульман могут находиться до миллиона этнических уйгуров. Сообщалось, что китайские власти заставляют их учить китайский язык, законы и получать рабочие навыки; конечной целью нахождения в этих лагерях называлась «трансформация».

Газета также пишет, что, если администрация Трампа введет новые санкции, они станут первыми ограничениями такого рода в отношении КНР, введенными из-за нарушений прав человека. В NYT отметили, что в Белом доме, министерстве финансов и Госдепе обсуждают эти санкции на протяжении последних месяцев.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.09.18

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