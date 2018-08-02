Белый дом подтвердил ужесточение торговой войны с Китаем

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о повышении ввозной пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд не на 10%, о чем он говорил ранее, а на 25%. Об этом сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

«Возможное повышение ставки тарифов направлено на то, чтобы вооружить администрацию дополнительными инструментами, которые могут побудить Китай изменить свою пагубные политику и поведение. Это позволит сформировать более справедливые рыночные отношения и будет способствовать процветанию всех наших граждан», – говорится в заявлении чиновника.

Отмечается, что администрация Трампа сохраняет открытым канал связи с Пекином для неформального обсуждения вопросов, касающихся возможных переговоров по проблеме пошлин, передает РИА «Новости». КНР намерена дать США отпор. В частности, официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан предупредил, что Пекин «определенно примет контрмеры, чтобы защитить свои законные права и интересы». «Шантаж и давление со стороны США не сработают в случае с Китаем», – подчеркнул дипломат.

Как писал «Новый День», в среду стало известно, что Трамп рассматривает возможность повышения ввозных пошлин на китайское товары стоимостью $200 млрд на 25%, а не на 10%, о чем он предупреждал ранее. В 2017 году дефицит США в торговле с Китаем составил $376 млрд. Повышением тарифов и давлением на Китай Трамп надеется выровнять торговый баланс. При этом американский президент угрожает поднять пошлины на весь китайский импорт, превышающий $500 млрд.

Пекин в свою очередь реагирует на американские меры зеркально, повышая тарифы на импорт из США. Одновременно Китай, выступая за справедливые торговые отношения, предупреждает, что развязанная Соединенными Штатами торговая война окажет серьезное негативное влияние не только на мировой рынок, но и на сами США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.08.18

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