МИД Германии ополчился против США

Германия пересмотрит свою стратегию по отношению к США. С таким заявлением выступил глава МИД Германии Хайко Маас. По его словам, трансатлантическое партнерство следует переоценить «критично и трезво». Он также указал на отдаление Европы и США, которые происходят уже давно, а Германия заимела новую внешнеполитическую стратегию по отношению к США.

Маас собрался продвигать эту стратегию с помощью года Германии в США, который начнется 3 октября. По его мнению, в качестве фундамента для новых отношений с Вашингтоном следует выбрать идею сбалансированного сотрудничества, в котором учитываются интересы всех партнеров. При этом в тех вопросах, где США переходят черту, по словам Мааса, необходимо создавать противовес.

«По этой причине нам важно укрепить европейскую автономию путем создания независимых от США платежных каналов, создания Европейского валютного фонда и независимой системы SWIFT», – заявил глава МИД. Как передает ФАН, Маас скептически относится к проводимой президентом США Дональдом Трампом внешней политике.

По мнению Мааса, на какие-либо договоренности, достигнутые ранее с США, полагаться нельзя. Особенно это касается болевых точек в европейско-американских отношениях – выхода США из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном, начала торговой войны с Европой.

Маас также заявил, что односторонние шаги наносят ущерб всему европейскому континенту, а Трамп целенаправленно принимает такие решения. Кроме того Маас подверг Трампа жесткой критике за то, что он позиционирует США как страну, которая находится выше других государств.

«Лишь объединив усилия с Францией и другими европейскими странами, можно достичь баланса с США. Европейский Союз должен стать краеугольным камнем международного порядка, партнером для всех тех, кто привержен ему. Она предназначена для этого, потому что компромисс и баланс лежат в ее ДНК», – заявил глава германского МИДа. Как пишет Handelsblatt непредсказуемые поступки американского президента привели к сближению Москвы и Берлина. Он отметил, что власти ЕС должны укреплять автономию и суверенитет Европы в торговой, экономической, а также финансовой политике.

«Будет непросто, но мы уже начали это делать. Мы работаем над предложениями о… платёжных каналах и создании более независимых от SWIFT систем, о создании европейского валютного фонда», – приводит РИА «Новости» слова министра. Также Маас заявил, что санкционная политика США в отношении ряда государств, включая Россию, заставляет Евросоюз реагировать и искать ответ, так как она затрагивает Германию.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 27.08.18

В Лондоне автомобиль въехал в остановку, пострадали четыре человека. / Начали действовать новые санкции США против России: рубль остается под давлением. / Лидер Pink Floyd обвинил США в развале Украины. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»