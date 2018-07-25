Трамп пошел на попятную в торговой войне с Евросоюзом

Президент США Дональд Трамп предложил ЕС взаимный отказ от пошлин ради обеспечения «честной торговли». «Европейский Союз приезжает в Вашингтон, чтобы договориться о сделке по торговле. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они – нет!» – написал Трамп в Twitter.

Ранее, в минувшую субботу в ходе заседания финансовой «двадцатки» в Буэнос-Айресе, министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что торговая война между Европой и США фактически началась. «Все в «группе двадцати» понимают, что торговая война – реальность и здесь есть риск для мирового роста», – приводит Reuters слова Ле Мэра.

По данным Europa Press, также министр указал США на необходимость сделать первый шаг к диалогу, без которого еврокомиссия не сможет сформулировать свои предложения. ВМФ также указал на опасность ведения торговых войн в современных реалиях. «Постоянная эскалация в области мировой торговли может привести к риску и пошатнуть взаимовыгодные рабочие рамки ВТО, которые обслуживали интересы роста торгового оборота с 1995 года. Последствия могут быть ужасающими и могут разрушить цепочки глобальных поставок товаров, сильно сократить шансы на преодоление торговых барьеров в будущем, снизить доход домохозяйств особенно с доходом ниже среднего за счёт повышения стоимости импортируемых товаров», – отмечается в документе МВФ.

Как писал «Новый День», ранее США ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции. Реакция Еврокомиссии не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов. Помимо этого президент США Дональд Трамп пригрозил возможностью введения ввозных пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.

Как писал «Новый День», в начале июня эксперты Всемирного банка заявили, что в ближайшие годы мир столкнется с новым экономическим кризисом. Причиной станет политика протекционизма, на которую взяли курс сильнейшие экономики планеты. В новом обзоре «Глобальные экономические перспективы» указывается, что ситуация начнет накаляться после 2019 года. Крупные финансовые кризисы возникают регулярно, примерно раз в десятилетие. В последний раз экономическое развитие замедлилось в 2009 году, значит, пришло время для новых потрясений.

В 2017-2018 годах мировая экономика росла примерно на 3,1% ВВП в год. К 2020 году, по оценкам аналитиков, она снизится до 2,9% ВВП в год. И.о. главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан отмечает, если протекционистская политика приведет к торговым войнам, то последствия могут быть разрушительными. Кроме того, угрожают мировой финансовой стабильности и другие факторы, а именно, растущие риски дефолта развивающихся экономик, ужесточение кредитной политики США и закредитованность государственного и частного секторов, показатели которой уже превысили уровень 2009 года.

Политику протекционизма вернул в мировую повестку президент США Дональд Трамп. Под его руководством Штаты в одностороннем порядке разрывают соглашения, покидают торговые объединения и вводят пошлины на импортные товары. Ранее о новом системном экономическом кризисе, «с которым мир еще не сталкивался», говорил президент России Владимир Путин. «Запущенная спираль санкций и ограничений только раскручивается и бьет по все большему числу стран и компаний, включая тех, кто был уверен, что к ним-то режим торговых ограничений никогда не будет применяться, что подобные проблемы обойдут их стороной», – отметил глава государства в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.07.18

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