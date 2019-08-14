Трамп угрожает выходом США из ВТО

Американский президент Дональд Трамп допустил выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО). По мнению главы государства, другие страны нарушают договоренности и «пользуются» США.

Громкое заявление Трамп сделал во время выступления в городе Монака штата Пенсильвания. «Мы покинем организацию, если в этом будет необходимость», – сказал президент. По его словам, страны-участники ВТО пользуются США, и этого больше не повторится.

Трамп упомянул Китай, чья промышленность начала быстро развиваться после вступления в организацию. Вашингтон неоднократно жаловался на кражу американских технологий китайскими корпорациями.

Стоит отметить, что о выходе США из ВТО Трамп говорит не впервые. В частности, он обещал пересмотреть участие Штатов в организации во время выборной кампании, а также заявлял об этом в 2018 году. Глава государства грозил выходом, если ВТО будет сопротивляться мерам по защите производства внутри страны.

Тогда глава ВТО Роберту Азеведу призвал Трампа не принимать скоропалительных решений, а также напомнил, что США неоднократно выступали с инициативами по улучшению работы организации.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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