Турция заявила о сотрудничестве с Россией в ВТО против США

Турция заявила о намерении взаимодействовать с другими странами, в частности с Россией, в процессе против США во Всемирной торговой организации (ВТО). В частности, Анкара заявила, что наладит сотрудничество со странами-экспортерами, которые также ведут процессы против США в ВТО, а также продолжит защищать экспортеров и народ Турции.

Неделей ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что возглавляемая им страна объявит бойкот электронным товарам из США. По его словам, это станет ответом на американские санкции. «Мы объявим бойкот электронным товарам из США. У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung», – заявил Эрдоган, добавив, что Турция готова перейти на использование местной марки телефонов – Venüs Vestel

Процессы против США в ВТО помимо России также ведут Китай, Канада, Индия, Мексика и страны ЕС, напоминает РИА «Новости».

Как писал «Новый День», Турция подала жалобу в ВТО на введенные США пошлины на импорт стали (на 50%) и алюминия (на 20%). По мнению Анкары, Вашингтон нарушает целый ряд положений торговой организации. Согласно правилам ВТО, теперь Анкара и Вашингтон в течение 60 дней должны договориться между собой. В противном случае решение будет принимать организация.

Ранее Турция ответила на американские санкции, повысив тарифы на 22 вида американской продукции. Власти Китая также составили список поставляемых из США товаров, которые будут облагаться 25-процентной пошлиной. Не осталась в стороне и Россия. С пятого августа РФ ввела новые ставки импортных пошлин на американские товары. В частности, повышенные ставки пошлин (от 25 до 40 процентов) введены на ввоз строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна из США.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь назвал пошлины на сталь спасением для промышленности США.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 21.08.18

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