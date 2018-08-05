Россия ввела таможенные пошлины на американские товары

Россия ввела таможенные пошлины на импорт американских товаров в размере от 25% до 40% в ответ на американские ограничения в отношении продукции сталелитейного и алюминиевого производства.

Как уже сообщал «Новый День», в конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для Евросоюза (ЕС), Канады и Мексики тарифы начали действовать с 1 июня, для других государств – чуть раньше.

В ответ Европейская комиссия обложила ряд американских товаров 25%-ной пошлиной. Россия, Китай, Индия, Канада, Мексика, Норвегия, а также страны ЕС начали с американской стороной во Всемирной торговой организации.

В целом, ущерб России от торговых ограничений США оценивается в 537,6 млн долларов, отмечают «Известия».

С 5 августа РФ повысила ставки на отдельные виды грузового транспорта, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.08.18

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