Турция откажется от американской электроники, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что возглавляемая им страна объявит бойкот электронным товарам из США. По его словам, это станет ответом на американские санкции. «Мы объявим бойкот электронным товарам из США. У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung», – заявил Эрдоган, добавив, что Турция готова перейти на использование местной марки телефонов – Venüs Vestel.

Как передает РИА «Новости» Эрдоган также заявил, что Турция способна самостоятельно производить все необходимое. «Вместо того чтобы заказывать что-то за рубежом за деньги, мы будем делать еще лучше и сами предлагать им. Наш народ способен на это. Когда мы просили у США беспилотники, что они отвечали? – «Конгресс не разрешает». Сейчас мы производим их сами, проблем нет. И производим столько, сколько нам надо», – подчеркнул турецкий лидер.

Отношения США и Турции обострились в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году. В начале августа Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека». Еще одной причиной стал договор между Анкарой и Москвой о поставках российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». В ответ на это Вашингтон заявил, что готов отказаться от поставок в Турцию новейших истребителей.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 14.08.18

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