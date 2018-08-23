Песков разъяснил принципы ответа на новые санкции США

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков разъяснил, чем будет руководствоваться Москва при ответе на антироссийские санкции США. По его словам, при принятии советующих решений президент страны будет исходить из ее интересов.

«Пока говорить преждевременно о какой-то конкретике, но, естественно, руководствоваться в первую очередь будут интересами России», – приводит слова Пескова РИА «Новости». Ранее высокопоставленный источник агентства заявил, что российские власти будут учитывать новые санкции США при реализации «практических шагов».

Как писал «Новый День», 8 августа госдеп США объявил о планах ввести санкции в отношении России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, обвинив Москву в использовании химоружия. Москва отвергла эти обвинения, заявив, что в РФ уничтожены все запасы химического оружия.

Первый пакет ограничительных мер вступил в силу 22 августа. Речь идет о запрете поставок в Россию электронных устройств и других товаров, которые могли быть использованы в оборонной промышленности. Второй пакет санкций может быть введен через 90 дней. Он предполагает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта в РФ. При этом США заявляют, что готовы отказаться от второго блока санкций, если Россия даст гарантии неприменения химического оружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки «на местах».

Добавим, что в начале августа несколько американских сенаторов внесли в конгресс законопроект, усиливающий санкции против России. Текст документа появился в СМИ. В числе антироссийских мер – запрет операций с новым госдолгом РФ и блокирование долларовых операций в США семи российским банкам, в том числе государственным – Сбербанку, ВТБ и ВЭБу.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расценил дальнейшее усиление американских санкций как объявление экономической войны со стороны США.

В Кремле назвали увязывание новых санкций США с инцидентом в Солсбери незаконным и неприемлемым. Дмитрий Песков заявлял, что санкции «наносят ущерб всей международной торговле».

Стоит отметить, что 21 августа стало известно, что Турция заявила о намерении взаимодействовать с другими странами, в частности с Россией, в процессе против США во Всемирной торговой организации (ВТО). В частности, Анкара заявила, что наладит сотрудничество со странами-экспортерами, которые также ведут процессы против США в ВТО, а также продолжит защищать экспортеров и народ Турции.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.08.18

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