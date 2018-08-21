Трамп рассказал о снятии санкций с России

Президент США Дональд Трамп выставил условие снятия санкций с России.

По словам американского лидера, он бы рассмотрел возможность отмены ограничительных мер, если Москва сделает для США «что-то полезное». Об этом сообщает агентство Reuters. Трамп подчеркнул, что без этого условия он не будет даже думать про этот вопрос. Президент США в то же время заявил, что у двух стран есть много точек соприкосновения интересов, по которым он ожидает от России встречных шагов по сотрудничеству. Речь идет о взаимодействии по Сирии и Украине, пояснил он.

Трамп также сообщил, что президент России Владимир Путин на их переговорах в Хельсинки 16 июля не поднимал вопрос об американских санкциях, отметив, что российский лидер при контактах с ним никогда не затрагивает эту тему.

Как сообщал «Новый День», 8 августа госдеп США объявил о планах ввести санкции в отношении России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором. Ранее Британия и Штаты обвинили Россию в использовании химоружия в Солсбери. Москва отвергла эти обвинения, что в РФ уничтожены все запасы химического оружия. Первый пакет ограничительных мер вступит в силу 22 августа и коснется запрета поставок в Россию электронных устройств и других товаров, которые могли быть использованы в оборонной промышленности. Второй пакет санкций может быть введен через 90 дней. Он предполагает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта в РФ. При этом США заявляют, что готовы отказаться от второго блока санкций, если Россия даст гарантии неприменения химического оружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки «на местах».

Добавим, что в начале августа несколько американских сенаторов внесли в конгресс законопроект, усиливающий санкции против России. Текст документа появился в СМИ. В числе антироссийских мер – запрет операций с новым госдолгом РФ и блокирование долларовых операций в США семи российским банкам, в том числе государственным – Сбербанку, ВТБ и ВЭБу.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расценил дальнейшее усиление американских санкций как объявление экономической войны со стороны США.

В Кремле назвали увязывание новых санкций США с инцидентом в Солсбери незаконным и неприемлемым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что санкции «наносят ущерб всей международной торговле».

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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