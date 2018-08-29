Вашингтон получил жесткий ответ Анкары о российских комплексах С-400

Из-за отсутствия гарантий поставок систем противоракетной обороны Patriot со стороны США Турция намерена вооружиться российскими комплексами ПВО С-400 ради защиты своего воздушного пространства, Об этом на пресс-конференции в Литве заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Hurriyet.

«Мы должны защитить наше воздушное пространство. Это необходимо для нас. Они должны это понимать. Может ли США дать нам гарантию на продажу Patriot?» – сказал он, указав на необходимость соблюдения международного права в связи с отказом США продавать Турции американские F-35, несмотря на достигнутые ранее договоренности.

Кроме того, глава МИД призвал Вашингтон «оставить язык угроз». «Если они говорят, что могут делать все, что захотят, как в ковбойских фильмах, тогда они получат ответную реакцию», – добавил Чавушоглу. По его словам, посещение Турции делегацией конгресса США крайне важно, однако подобные заявления со стороны американских властей не помогут разрешить продолжающийся дипломатический конфликт между Анкарой и Вашингтоном.

«Наши отношения с Россией не являются альтернативой нашим отношениям с Литвой или Европейским союзом или нашими отношениями с Соединенными Штатами. Турция может прекрасно сбалансировать свою внешнюю политику в регионе», – отметил глава турецкого МИДа.

Как напоминает РБК, 27 августа делегация во главе с членом парламентской Ассамблеи НАТО конгрессменом Майклом Тернером посетила Турцию. Заграничные гости встретились с турецкими парламентариями и обсудили вопросы покупки Анкарой российских систем С-400 и поставки американских истребителей F-35 в Турцию. Конгрессмены призвали Анкару отказаться от закупки российских С-400, отмечает издание.

Как писал «Новый День», о планах Турции вооружиться четырьмя российскими комплексами С-400 стало известно летом 2017 года. Позднее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что сумма контракта может превысить $2 млрд. 21 августа глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что исполнение контракта по поставкам Турции комплексов С-400 стартует в следующем году.

Анкара, Иван Гридин

Анкара. Другие новости 28.08.18

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