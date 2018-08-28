Трамп теряет Европу: Германия и Франция отказываются быть «вассалами» США

Германия и Франция открыто заявили о том, что не намерены мириться с «денежной войной», в которую Вашингтон втягивает весь мир, и терпеть убытки из-за своих заокеанских партнеров. Оба государства работают над финансовыми решениями, чтобы обойти санкции США против Ирана, а также России и Китая.

Как пишет агентство Bloomberg, страны Европы не согласны с главным пропагандистским лозунгом президента США Дональда Трампа «America first», который является основным мотиватором внешней и внутренней политики Белого дома. ЕС намерен продемонстрировать более высокий уровень независимости от Штатов.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мейр накануне уже подчеркнул, что Союз не хочет быть просто «вассалом» США.

«С Германией мы полны решимости работать над независимым европейским или франко-германским финансовым инструментом, который позволил бы нам избежать побочных негативных последствий дополнительных территориальных санкций США. Я хочу, чтобы Европа была суверенной, а не просто вассалом, а это означает, что у нас должны существовать абсолютно независимые финансовые инструменты», – заявил он и добавил что ждет содействия в этой работе от центральных банков стран.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас накануне также обратил внимание на то, что ЕС работает над защитой экономических связей с Ираном и продолжает открывать каналы платежей. Кроме этого, он подчеркнул, что действия Вашингтона против Китая, России и Турции также угрожают европейскому бизнесу.

«Мы должны реагировать и укреплять автономию и суверенитет Европы в торговой, экономической и финансовой политике», – добавил он.

Маас также призвал международные платежные системы, такие как Swift, стать более независимыми от США.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в течение последних нескольких недель представители ЕС выражали активное недовольство позицией Вашингтона в «денежных войнах» и заявляли о том, что не готовы терпеть финансовые убытки из-за нового истеричного стиля американской внешней политики.

Британская газета The Guardian обратила внимание на то, что чем больше США будут полагаться на односторонние санкции и тарифы, тем больше вероятность того, что остальной мир – без учета возможных финансовых санкций – откажется подыгрывать Вашингтону и яркий пример этого – сотрудничество «опальных» России и Китая.

Накануне начали действовать новые санкции США, введенные в отношении России. Предполагается, что ограничительные меры будут двухэтапными. Первый пакет санкций включает запрет на оказание помощи России (за исключением гуманитарной), на поставку оружия и финансирование подобных сделок, на экспорт товаров двойного назначения, а также отказ в кредитовании со стороны государственных учреждений США.

Второй блок санкций может быть введен через 90 дней – в конце ноября, если Россия не предоставит гарантии неприменения химического оружия. Этот «пакет» ограничений предполагает существенное снижение дипломатических отношений, приостановку полетов в США для «Аэрофлота», запрет на кредитование российских юридических лиц и почти полное ограничение экспорта и импорта.

Напомним, американские санкции автоматически накладываются на все страны, которые сотрудничают с государствами, против которых Вашингтон ведет экономическую «войну».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.08.18

Драка с участием полицейских получила особый статус. / Путин решит судьбу пенсионной реформы: президент выступит с телеобращением. / Правительство сбрасывает с себя обязательства: Минфин хочет отказаться от поддержки машиностроения. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»